Ежемесячная доплата в 500 грн для пенсионеров: ПФУ назвал условия

Украинские женщины пожилого возраста.

В 2026 году некоторые граждане ежемесячно могут получать доплаты к пенсиям благодаря своей длительной трудовой деятельности и годам сверхурочного страхового стажа. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) раскрыли формулу, позволяющую оценить, на какие суммы доплаты можно рассчитывать на заслуженном отдыхе.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Какие действуют требования к стажу для пенсий в 2026 году

В Пенсионном фонде проинформировали, что нормы украинского законодательства дают возможность гражданам рассчитывать на доплаты при наличии страхового стажа, превышающего норму.

Соответствующий вопрос регулирует закон 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В 2026-м общие требования к страховому стажу для права на оформление пенсии следующие:

Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь 33 года стажа; Для оформления пенсии в 63 года — 23 года страхового стажа; Для назначения выплат в 65 лет — достаточно 15 лет стажа.

Однако часть граждан во время трудовой деятельности приобрела значительно большее количество стажа от стандартных норм. Согласно правилам, к сверхурочному стажу относится:

если назначена пенсия до октября 2011 года, для страхового стажа сверх нормы необходимо иметь не менее 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам;

если назначена пенсия после октября 2011-го — 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам.

Наличие сверхнормативного страхового стажа гарантирует назначение доплат к пенсиям. Их вычисляют по специальной формуле: каждый дополнительный год сверх нормы предусматривает доплату в размере 1% от основной пенсии. Сумма ограничена 1% от прожиточного минимума для лиц нетрудоспособного возраста.

Когда могут начислить к пенсии более 500 грн

В этом году уровень прожиточного минимума вырос до 2 595 грн. На основании этого каждый год сверхнормативного стажа позволит получить доплаты к пенсии в размере 25,95 грн (2595 × 1%).

Учитывая это, если у гражданина есть десять лет страхового стажа сверх нормы, то ежемесячно ПФУ начисляют по 259 грн (10х25,95). При наличии 20 лет сверхнормативного страхового стажа — доплата будет равна 518 грн (20х25,95).

В то же время, работающие пенсионеры будут иметь право на такие доплаты, учитывая актуальный прожиточный минимум, после увольнения.



Частые вопросы

Как получить страховой стаж безработным

Нормы законодательства позволяют рассчитывать на страховой стаж даже безработным, которые потеряли работу. Для этого нужно зарегистрироваться в Центре занятости. При условии поступления страховых взносов гражданину будут засчитывать это как стаж. В частности, в стаж могут включить также период профессионального обучения по направлению Центра.

Какие результаты пенсии после мартовской индексации

В марте текущего года для большинства украинцев были автоматически проиндексированы выплаты. Коэффициент индексации был равен 1, 121 или 12,1%. Однако повышение коснулось только основного размера пенсии, без различных доплат. В среднем сумма выросла на 568 грн, а размер военных пенсий — на 1 539 грн. Минимальный размер повышения составил 100 грн, а максимальный — 2 595 грн.