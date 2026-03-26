Право на пенсію за віком: в які дати подавати заяви

У 2026 році українські громадяни під час оформлення пенсії мають знати особливості норм законодавства у питанні термінів подачі заяв. Правильно обрана дата для звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ) може гарантувати більші виплати.

Терміни, коли можна звертатися за призначенням пенсії

Громадяни можуть не знати, що саме неправильно обрана дата для подання заяви може стати помилкою, що коштуватиме втратою певної суми коштів.

За інформацією ПФУ, закон передбачає можливість для звернення із заявою до пенсійних органів у чітко визначений часовий проміжок. Подавати звернення можна не раніше ніж за один місяць до настання пенсійного віку, однак і не пізніше трьох місяців після цієї дати. За умови дотримання такого правила, громадянин не втратить виплати.

Коли краще подавати заяву на пенсію за віком

Також є певні нюанси, що дадуть можливість розраховувати на більшу суму коштів. Так, якщо дата народження заявника випадає на останній квартал року, то вигідніше звертатися до ПФУ наступного календарного року, якщо дати дають можливість дотриматися терміну у три місяці з часу виповнення пенсійного віку.

Такий підхід передбачатиме застосування під час обчислення пенсії оновленого показника для розрахунку, що може збільшити суму нарахування.

Також важливим є те, що страховий стаж та дохід враховується по місяць звернення. І якщо розмір зарплати в останній місяць перед подачею заяви вищий, ніж зазвичай, то не варто поспішати, якщо такий же або менший, то цей факт не буде суттєво впливати на ситуацію.

Якщо заява буде подана раніше, то зафіксується стаж на цей момент, а відкладення звернення навіть на кілька тижнів — може гарантувати ще один місяць стажу, а також вищий показник заробітної плати для розрахунку. Це певною мірою може вплинути на розмір пенсійної виплати.

З огляду на це, у громадян є два варіанти для дій:

звернутися із заявою заздалегідь (за місяць до дати), що може пришвидшити призначення пенсії;

подати заяву після досягнення пенсійного віку, проте з урахуванням нових показників.

Часті питання

Скільки коштує рік страхового стажу для пенсії у 2026 році

Розмір плати за додатковий рік страхового стажу щорічно збільшується, оскільки показник прив’язаний до мінімальної зарплати. У 2026 році мінімалка зросла з 8 000 грн до 8 647 грн.

Для того, щоб докупити стаж, необхідно сплатити мінімальний страховий внесок до ПФУ. Нині він становить 1 902 грн (8647 грн х 22%). Така сума сплачується за один місяць стажу під час здійснення таких внесків добровільно наперед. Однак, якщо потрібно придбати стаж прямо зараз, то додатковий рік стажу обійдеться у 45 656 грн: 1 902 грн х 2 х 12 міс.

Скільки років стажу необхідно для пенсії у 2026 році

Правила призначення пенсії за віком щороку оновлюються. Виплати можуть бути призначені у 60, 63 або 65 років, якщо вистачатиме для цього страхового стажу. У 2026 році вимоги щодо стажу збільшилися ще на один рік.

Право на призначення пенсії за віком нині надається: