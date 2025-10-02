Пенсии в Украине — ПФУ напомнил о новом требовании для права на продолжение выплат

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинские граждане, проживающие на оккупированных территориях или выехавшие в подконтрольные Украине районы, для права на пенсионные выплаты должны выполнить одно важное требование. Необходимо подать уведомление о неполучении выплат от России.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Условия продолжения предоставления пенсий в 2025 году

По информации фонда, предоставление пенсии возможно при условии отсутствия аналогичных выплат от органов пенсионного обеспечения РФ. Это предусмотрено постановлением правительства №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности".

Соответствующее требование касается граждан, которые:

До сих пор проживают на оккупированных территориях. Прибыли из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

Для того, чтобы иметь право получать выплаты, вышеуказанным категориям граждан необходимо обратиться в Пенсионный фонд с уведомлением об отсутствии получения пенсий и выплат от оккупантов.

Как подать уведомление об отсутствии пенсий от РФ

Подать уведомление можно дистанционно через личный кабинет на портале ПФУ. Для этого необходимо:

зайти в раздел "Дистанционное информирование";

нажать на пункт "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения РФ".

Также можно сообщить об этом факте по видеоконференцсвязи. Для этого работнику Главного управления ПФУ необходимо будет предоставить ответ на вопрос о получении или неполучении выплат из России.

Граждане могут лично подать обращение в сервисный центр:

заявление о назначении или продолжении выплат пенсии;

сообщение в произвольной форме об отсутствии выплат от России.

Отправить аналогичные документы можно на адрес территориального органа Пенсионного фонда.

"Напоминаем: представление такого сообщения — обязательное условие для дальнейшего получения пенсии или страховых выплат гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях или выехавшими из них на подконтрольные Украине территории", — говорится в сообщении.

