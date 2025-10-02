Пенсії в Україні — ПФУ нагадав про нову вимогу для права на продовження виплат

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українські громадяни, які проживають на окупованих територіях або виїхали в підконтрольні Україні райони, для права на пенсійні виплати мають виконати одну важливу вимогу. Необхідно подати повідомлення про неотримання виплат від Росії.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Умови продовження надання пенсій у 2025 році

За інформацією фонду, надання пенсії можливе за умови відсутності аналогічних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ. Це передбачено постановою уряду №299 "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Відповідна вимога стосується громадян, які:

Досі мешкають на окупованих територіях. Прибули з окупації на підконтрольну Україні територію.



Для того, щоб продовжити отримувати виплати, вищевказаним категоріям громадян необхідно звернутися Пенсійного фонду з повідомленням про відсутність отримання пенсій та виплат від окупантів.

Як подати повідомлення про відсутність пенсій від РФ

Подати повідомлення можна дистанційно через особистий кабінет на порталі ПФУ. Для цього необхідно:

зайти в розділ "Дистанційне інформування";

натиснути на пункт "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення РФ".

Також можна сповістити про цей факт по відеоконференцзвʼязку. Для цього працівнику Головного управління ПФУ необхідно буде надати відповідь на питання про отримання чи неотримання виплат з Росії.

Громадяни можуть особисто подати звернення у сервісний центр:

заяву про призначення чи продовження виплат пенсії;

повідомлення в довільній формі про відсутність виплат від Росії.

Надіслати аналогічні документи можна на адресу територіального органу Пенсійного фонду.

"Нагадуємо: подання такого повідомлення — обов’язкова умова для подальшого отримання пенсії або страхових виплат громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них на підконтрольні Україні території", — йдеться у повідомленні.

