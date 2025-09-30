Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Средняя зарплата — что происходит с доходами украинцев

Средняя зарплата — что происходит с доходами украинцев

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:30
Средняя зарплата в Украине — как изменилась динамика доходов украинцев
Бухгалтер в офисе. Фото: Freepik

В Украине наблюдается динамика сокращения размера средней заработной платы, который является важным для исчисления пенсии. За август 2025 года показатель снизился на около 650 грн по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Снижение средней зарплаты в Украине

По данным ПФУ, средняя официальная заработная плата в августе этого года сократилась до уровня 19,81 тыс. грн.

"Пенсионным фондом Украины утвержден показатель за август 2025 года средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии. Он составляет 19 813,71 грн", — говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что показатель сокращается второй месяц подряд. Так, в июле средняя зарплата была на уровне 20,45 тыс. грн.

В то же время, официальная заработная плата в июне достигла своего пика с начала года — составляла 22,33 тыс. грн. Показатель был на 1,98 тыс. грн выше, чем в мае, а год назад (в июне прошлого года) он был на уровне 18,8 тыс. грн.

По данным ПФУ, в начале 2025 года средняя зарплата равнялась 18,66 тыс. грн.

зарплати 2025
Динамика показателя зарплат. Источник: ПФУ

Пенсионный фонд осуществляет соответствующий расчет данных средней заработной платы на основе информации Государственной налоговой службы, полученной в рамках межведомственного обмена. В частности, она содержит данные отчетности страхователей о зарплате, на которую начисляют единый взнос, и среднеучетную численность штатных работников, занятых на предприятиях и учреждениях всех форм собственности, физлиц-предпринимателей и граждан, занимающихся независимой профессиональной деятельностью.

Определение показателя средней зарплаты необходимо, ведь его берут в расчет будущих пенсий украинцев. По правилам, нужны данные за последние три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

В частности, для пенсии в 2025 году учитывают показатели средней зарплаты за 2022, 2023 и 2024 годы. По информации Пенсионного фонда, этот показатель для расчета пенсий в этом году равен более 15 тыс. грн.

Что будет с зарплатами в 2026 году

В следующем году, согласно предложению Кабинета министров к проекту Госбюджета, ожидается повышение минимальной заработной платы. Показатель, определяющий минимальный гарантированный уровень оплаты труда украинцев, с нынешних 8 000 грн вырастет до 8 647 грн.

Учитывая это, изменится уровень средней заработной платы для бронирования на предприятиях. По нормам, средний доход равен 2,5 минимальной зарплаты. Поэтому с 2026 года показатель достигнет 21 617 грн (8 647 грн х коэффициент 2,5).

Ранее мы рассказывали о том, в 2026 году ожидается ежемесячная индексация зарплаты работников. Согласно нормам Государственного бюджета на следующий год, предусмотрены определенные нюансы.

Еще писали, что правительство анонсировало повышение зарплат для работников отрасли образования в Украине. По планам, выплаты вырастут на 50% в 2026 году.

зарплаты пенсии ПФУ деньги доходы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации