Средняя зарплата в Украине — как изменилась динамика доходов украинцев

В Украине наблюдается динамика сокращения размера средней заработной платы, который является важным для исчисления пенсии. За август 2025 года показатель снизился на около 650 грн по сравнению с предыдущим месяцем.

Снижение средней зарплаты в Украине

По данным ПФУ, средняя официальная заработная плата в августе этого года сократилась до уровня 19,81 тыс. грн.

"Пенсионным фондом Украины утвержден показатель за август 2025 года средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии. Он составляет 19 813,71 грн", — говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что показатель сокращается второй месяц подряд. Так, в июле средняя зарплата была на уровне 20,45 тыс. грн.

В то же время, официальная заработная плата в июне достигла своего пика с начала года — составляла 22,33 тыс. грн. Показатель был на 1,98 тыс. грн выше, чем в мае, а год назад (в июне прошлого года) он был на уровне 18,8 тыс. грн.

По данным ПФУ, в начале 2025 года средняя зарплата равнялась 18,66 тыс. грн.

Динамика показателя зарплат. Источник: ПФУ

Пенсионный фонд осуществляет соответствующий расчет данных средней заработной платы на основе информации Государственной налоговой службы, полученной в рамках межведомственного обмена. В частности, она содержит данные отчетности страхователей о зарплате, на которую начисляют единый взнос, и среднеучетную численность штатных работников, занятых на предприятиях и учреждениях всех форм собственности, физлиц-предпринимателей и граждан, занимающихся независимой профессиональной деятельностью.

Определение показателя средней зарплаты необходимо, ведь его берут в расчет будущих пенсий украинцев. По правилам, нужны данные за последние три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

В частности, для пенсии в 2025 году учитывают показатели средней зарплаты за 2022, 2023 и 2024 годы. По информации Пенсионного фонда, этот показатель для расчета пенсий в этом году равен более 15 тыс. грн.

Что будет с зарплатами в 2026 году

В следующем году, согласно предложению Кабинета министров к проекту Госбюджета, ожидается повышение минимальной заработной платы. Показатель, определяющий минимальный гарантированный уровень оплаты труда украинцев, с нынешних 8 000 грн вырастет до 8 647 грн.

Учитывая это, изменится уровень средней заработной платы для бронирования на предприятиях. По нормам, средний доход равен 2,5 минимальной зарплаты. Поэтому с 2026 года показатель достигнет 21 617 грн (8 647 грн х коэффициент 2,5).

Ранее мы рассказывали о том, в 2026 году ожидается ежемесячная индексация зарплаты работников. Согласно нормам Государственного бюджета на следующий год, предусмотрены определенные нюансы.

Еще писали, что правительство анонсировало повышение зарплат для работников отрасли образования в Украине. По планам, выплаты вырастут на 50% в 2026 году.