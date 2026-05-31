Пенсии в Украине: ПФУ сообщил, кому не начисляют выплаты и как действовать

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто из граждан должен пройти идентификацию для получения пенсии и страховых выплат, чтобы восстановить право на начисление средств. Украинцам также назвали несколько вариантов соответствующей процедуры.

Кто из украинцев должен пройти идентификацию для права на пенсию

По данным Пенсионного фонда, согласно действующему законодательству некоторые граждане обязаны подтвердить свою личность для сохранения права на дальнейшее начисление выплат.

Речь идет о таких категориях граждан:

Люди, которые временно находятся за границей; Проживают на оккупированной территории; Во время оккупации выехали на подконтрольные Киеву территории.

В ПФУ отмечают, что для таких групп украинцев право на выплаты возможно исключительно при условии:

ежегодного прохождения до 31 декабря идентификации (для тех, кто находится за границей или проживает в оккупации);

представления уведомления об отсутствии выплат от пенсионных органов РФ (для тех, кто находится в оккупации/выехал из захваченных территорий).

В случае если выплаты прекратились из-за непрохождения физической идентификации, то их возобновят после осуществления соответствующей процедуры с даты прекращения выплаты.

Если начисление выплат было приостановлено из-за неуведомления об отсутствии пенсий от РФ, то начисления возобновятся сразу после подачи соответствующего уведомления ПФУ.

Какие есть способы прохождения идентификации для пенсионеров

По информации ПФУ, для граждан предусмотрены четыре варианта подтверждения своей личности. А именно:

Дистанционно через "Дія.Підпис" ("Дія ID")

Такой способ возможен путем авторизации в личном кабинете на портале е-услуг фонда или в приложении ПФУ.

По видеоконференцсвязи с Пенсионным фондом

Такой способ предусматривает видеоинтервью с представителем ПФУ в определенную дату и время. Во время такой процедуры получатель выплат должен показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также должен ответить на вопросы специалиста. В частности, подать заявление на видеоидентификацию можно на портале Пенсионного фонда.

Идентификация в зарубежных дипучреждениях

Такой вариант предназначен для тех, кто на временной основе проживает за рубежом. Гражданин может обратиться в посольство/консульство. Там должны выдать документ о подтверждении факта того, что человек жив. Его нужно отправить или по почте в терорган ПФУ вместе с заявлением о восстановлении выплат, или подать на портале Пенсионного фонда.

Идентификация в отделении Пенсионного фонда или банка

Такой способ подходит для тех, кто находится на подконтрольной Киеву территории. Граждане могут обратиться в любой сервисный центр ПФУ или в уполномоченный банк, через который поступают выплаты. Там необходимо будет предоставить паспорт, чтобы пройти идентификацию.

Украинцы смогут потом проверить, была ли пройдена идентификация:

на портале Пенсионного фонда;

в приложении ПФУ.

В разделе "Моя идентификация" будет указана дата последней идентификации и источник прохождения процедуры.

