Главная Финансы Около 1 000 грн надбавки к пенсии: какую справку нужно иметь

Дата публикации 27 мая 2026 06:10
Пенсии в Украине: какая справка даст право на надбавку в более чем 1 000 грн
Пожилая гражданка, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское пенсионное законодательство наделило правом одну категорию граждан на начисление дополнительной ежемесячной выплаты к пенсии за содержание нетрудоспособных. Известно, кому именно предусмотрена соответствующая надбавка, какой размер и как оформить в 2026 году.

О том, кому предусмотрена такая возможность, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто может получить надбавку за нетрудоспособных в 2026 году

По данным Пенсионного фонда, рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку могут неработающие военнослужащие-пенсионеры, на обеспечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Право на предоставление для таких обстоятельств надбавки к пенсии прописано в законе №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Нормы закона предусматривают, что такая выплата должна быть назначена военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной военной службы:

  • для неработающих пенсионеров — к пенсионной выплате за выслугу лет;
  • для неработающих лиц с группой инвалидности — к пенсии по инвалидности.

Дополнительные средства назначают за каждого нетрудоспособного члена семьи в размере, составляющем 50% от уровня минимальной пенсии, установленной на начало года. В этом году показатель повысился с 2 361 грн до 2 595 грн, а потому размер надбавки равен 1 297 грн.

Право на начисление доплаты наступает при условии, что члены семьи, находящиеся на содержании:

  1. Не получают пенсии из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования;
  2. Не имеют социальной помощи для тех, кто лишен права на пенсию;
  3. Отсутствуют соцвыплаты для лиц с инвалидностью;
  4. Не имеют соцпомощи для лиц с инвалидностью с детства/для детей с инвалидностью;
  5. Не получают помощь для детей (одиноким матерям).

По информации Пенсионного фонда, если человек имеет право одновременно на пенсию, различные виды помощи и доплату за нетрудоспособного члена семьи к пенсии, то можно выбрать только одну выплату по выбору.

Как оформить надбавку за нетрудоспособных членов семьи

Неработающие военные пенсионеры, имеющие на содержании нетрудоспособных лиц, должны собрать пакет документов и написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Ключевым является документ, удостоверяющий пребывание нетрудоспособного лица на содержании.

Также, как правило, для оформления надбавки к пенсии нужны следующие данные:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • документы, удостоверяющие родственные связи (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/судебное решение);
  • сведения о совместном быте по одному месту жительства;
  • документы, подтверждающие факт, что человек не работает и не выполняет деятельность, которая может давать доход, и не несет службу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным ПФУ, в июне работающим пенсионерам выплатят повышенную сумму пенсии. Речь идет о тех лицах, которые по состоянию на начало апреля накопили минимум 24 месяца стажа. Пенсия для них будет учитывать суммы повышений за апрель-май. Однако в июне некоторые пенсионеры могут потерять выплаты.

Еще Новини.LIVE писали, за что ПФУ обещает доплату к пенсии от 23% до 35% в 2026 году. Речь идет о выплатах за особые заслуги перед страной, которые устанавливают украинцам за выдающиеся геройские поступки или выдающиеся трудовые достижения. Поскольку показатель прожиточного минимума вырос до 2 595 грн, то и доплаты повысились от 597 до 908 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
