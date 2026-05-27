Пенсии в Украине: какая справка даст право на надбавку в более чем 1 000 грн

Украинское пенсионное законодательство наделило правом одну категорию граждан на начисление дополнительной ежемесячной выплаты к пенсии за содержание нетрудоспособных. Известно, кому именно предусмотрена соответствующая надбавка, какой размер и как оформить в 2026 году.

Кто может получить надбавку за нетрудоспособных в 2026 году

По данным Пенсионного фонда, рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку могут неработающие военнослужащие-пенсионеры, на обеспечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Право на предоставление для таких обстоятельств надбавки к пенсии прописано в законе №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Нормы закона предусматривают, что такая выплата должна быть назначена военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной военной службы:

для неработающих пенсионеров — к пенсионной выплате за выслугу лет;

для неработающих лиц с группой инвалидности — к пенсии по инвалидности.

Дополнительные средства назначают за каждого нетрудоспособного члена семьи в размере, составляющем 50% от уровня минимальной пенсии, установленной на начало года. В этом году показатель повысился с 2 361 грн до 2 595 грн, а потому размер надбавки равен 1 297 грн.

Право на начисление доплаты наступает при условии, что члены семьи, находящиеся на содержании:

Не получают пенсии из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования; Не имеют социальной помощи для тех, кто лишен права на пенсию; Отсутствуют соцвыплаты для лиц с инвалидностью; Не имеют соцпомощи для лиц с инвалидностью с детства/для детей с инвалидностью; Не получают помощь для детей (одиноким матерям).

По информации Пенсионного фонда, если человек имеет право одновременно на пенсию, различные виды помощи и доплату за нетрудоспособного члена семьи к пенсии, то можно выбрать только одну выплату по выбору.

Как оформить надбавку за нетрудоспособных членов семьи

Неработающие военные пенсионеры, имеющие на содержании нетрудоспособных лиц, должны собрать пакет документов и написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Ключевым является документ, удостоверяющий пребывание нетрудоспособного лица на содержании.

Также, как правило, для оформления надбавки к пенсии нужны следующие данные:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, удостоверяющие родственные связи (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/судебное решение);

сведения о совместном быте по одному месту жительства;

документы, подтверждающие факт, что человек не работает и не выполняет деятельность, которая может давать доход, и не несет службу.

