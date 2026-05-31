Пенсії в Україні: ПФУ повідомив, кому не нараховують виплати та як діяти

Люди похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто з громадян має пройти ідентифікацію для отримання пенсії та страхових виплат, щоб поновити право на нарахування коштів. Українцям також назвали кілька варіантів відповідної процедури.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Хто з українців має пройти ідентифікацію для права на пенсію

За даними Пенсійного фонду, згідно з чинним законодавством деякі громадяни зобов'язані підтвердити свою особу для збереження права на подальше нарахування виплат.



Йдеться про такі категорії громадян:

Люди, які тимчасово перебувають за кордоном; Проживають на окупованій території; Під час окупації виїхали на підконтрольні Києву території.

У ПФУ наголошують, що для таких груп українців право на виплати можливе виключно за умови:

щорічного проходження до 31 грудня ідентифікації (для тих, хто перебуває за кордоном або проживає в окупації);

подання повідомлення про відсутність виплат від пенсійних органів РФ (для тих, хто перебуває в окупації/виїхав із захоплених територій).

У разі якщо виплати припинились через непроходження фізичної ідентифікації, то їх поновлять після здійснення відповідної процедури з дати припинення виплати.

Читайте також:

Якщо нарахування виплат було призупинене через неповідомлення про відсутність пенсій від РФ, то нарахування відновляться одразу після подання відповідного сповіщення ПФУ.

Які є способи проходження ідентифікації для пенсіонерів

За інформацією ПФУ, для громадян передбачені чотири варіанти підтвердження своєї особи. А саме:

Дистанційно через "Дія.Підпис" ("Дія ID")

Такий спосіб можливий шляхом авторизації в особистому кабінеті на порталі е-послуг фонду або в застосунку ПФУ.

По відеоконференцзв’язку з Пенсійним фондом

Такий спосіб передбачає відеоінтерв’ю з представником ПФУ у визначену дату та час. Під час такої процедури отримувач виплат повинен показати паспорт або інший документ, що посвідчить особу. Також має відповісти на запитання фахівця. Зокрема, подати заяву на відеоідентифікацію можна на порталі Пенсійного фонду.

Ідентифікація у закордонних дипустановах

Такий варіант призначений для тих, хто на тимчасовій основі проживає за кордоном. Громадянин може звернутися до посольства/консульства. Там мають видати документ щодо підтвердження факту того, що людина жива. Його потрібно надіслати або поштою до тероргану ПФУ разом із заявою про відновлення виплат, або подати на порталі Пенсійного фонду.

Ідентифікація у відділенні Пенсійного фонду чи банку

Такий спосіб підходить для тих, хто перебуває на підконтрольній Києву території. Громадяни можуть звернутись у будь-який сервісний центр ПФУ або в уповноважений банк, через який надходять виплати. Там необхідно буде надати паспорт, щоб пройти ідентифікацію.

Українці зможуть потім перевірити, чи була пройдена ідентифікація:

на порталі Пенсійного фонду;

у застосунку ПФУ.

У розділі "Моя ідентифікація" буде вказана дата останньої ідентифікації та джерело проходження процедури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що пенсіонерам обіцяють доплату від 23% до 35% у 2026 році. Йдеться про нарахування виплат за особливі заслуги перед країною. Відомо, кому їх встановлюють. Зокрема, цьогоріч виплати зросли від 597 до 908 грн за місяць.

Ще Новини.LIVE повідомляли, на яку пенсію можуть розраховувати українці, якщо зарплата становить 20 000 грн. В Україні розмір пенсії залежить від доходу, який людина мала під час трудової діяльності та стажу. Перевірити можна самостійно, вказавши вік, стаж та зарплату.