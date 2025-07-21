Пенсии в 2025 году — кому выплачивают минимально почти 8 тыс. грн

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине закон предоставляет право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца-военнослужащего нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его содержании. Известно, на какие размеры выплат могут рассчитывать такие граждане в 2025 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Право на пенсию в случае потери кормильца в 2025 году

Как отмечают в ПФУ, законодательством предусмотрены минимальные гарантии относительно размеров пенсий для родных погибших военных.

Соответствующий вопрос регулирует закон №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно ему, матерям и женам военнослужащих, погибших/умерших во время несения военной службы, предоставлено право на досрочный выход на пенсию по возрасту в 50 лет при наличии страхового стажа в минимум 20 лет.

Отцам и мужчинам предоставляется право на оформление пенсии по случаю потери кормильца с 55 лет независимо от объема стажа.

Родственникам военнослужащих можно оформить такую пенсию, если имеют право на назначение пенсионной выплаты:

независимо от возраста в соответствии со ст. 114 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (шахтерские пенсии);

льготной пенсии по возрасту (в 50 лет для женщин со стажем в 20 лет, в 55 лет для мужчин со стажем 25 лет);

пенсии с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или если есть инвалидность.

Размеры пенсий для родных военных в случае смерти или гибели

По данным фонда, в 2025 году размер пенсии в случае потери кормильца за граждан, погибших во время военной службы, установлены в процентах от суммы денежного обеспечения. В частности, почти 8 тыс. грн составляет минимальный гарантированный размер пенсионной выплаты для одного из родителей, жене или мужу. Также 6 тыс. грн составляет гарантированная выплата на каждого ребенка.

Доли от денежного обеспечения следующие:

для родителей (одному из родителей), жене/мужу, независимо от того, есть ли другие нетрудоспособные члены семьи — в размере 70% от денежного обеспечения;

для детей — в размере 70% от денежного обеспечения, при наличии двух и более детей — в размере 50%.

Также независимо от того, какая была причина смерти, размер минимального (в два прожиточных минимума) и максимального (в десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют родители и жена/муж в случае достижения 60 лет независимо от количества стажа, или если есть группа инвалидности. Размер пенсионной выплаты устанавливается в расчете 30% заработной платы кормильца.

Ранее мы писали, в каких случаях можно начать получать пенсию по потере кормильца. В частности, такое право может наступить через месяц после появления информации о пропавшем без вести в едином учете органов МВД.

Также мы рассказывали, что в августе планового повышения пенсий не будет, однако некоторые получат надбавки и доплаты. В частности, предусмотрена дополнительная выплата в размере 10% от размера прожиточного минимума для доноров.