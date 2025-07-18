Пенсії у 2025 році — хто має право на виплати з втрати годувальника

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни можуть оформити пенсію з втрати годувальника за безвісти зниклих під час війни. Таким правом можуть скоритися рідні таких осіб.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на пенсію з втрати годувальника, що зник безвісти

За даними фонду, рідним громадян, які зникли безвісти під час воєнного стану, передбачена пенсія відповідно до закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Таким правом можна скористатися через місяць з дати появи відомостей про зниклого безвісти у єдиному обліку органів поліції.

Відповідний вид пенсії надають:

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неповнолітнім дітям зниклих безвісти людей віком (до 18 років);

дітям у віці 18-23 років, якщо навчаються на денній формі навчання, до завершення освітнього процесу;

дітям-сиротам до 23 років (незалежно від навчання);

чоловікам/дружинам, батькам, якщо мають інвалідність або досягнули пенсійного віку, яких утримував годувальник;

чоловікам/дружинам або братові чи сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника, незалежно від віку і працездатності (якщо не працюють та виховують дитину годувальника до досягнення нею восьми років);

батькам, чоловікам/дружинам, яких не утримував зниклий безвісти, однак цей факт позбавив джерела засобів до існування.

Як оформити пенсію рідним зниклих безвісти

За інформацією ПФУ, для того, щоб отримати пенсію з втрати годувальника за безвісти зниклих під час війни, необхідно зробити кілька кроків. А саме:

потрібне отримання витягу з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин (через місяць після появи відомостей);

звернення у будь-який Сервісний центр Пенсійного фонду особисто, або через портал е-послуг ПФУ.

Виплата такої пенсійної виплати здійснюється за весь час, коли особа вважатиметься зниклою безвісти. Нарахування припиниться, якщо у Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин не з'явиться відмітка про встановлення місця перебування, поховання чи місця знаходження останків людини, зниклої безвісти.

У фонді додали, що пенсію з втрати годувальника непрацездатним рідним безвісти зниклих призначають незалежно від кількості стажу зниклого громадянина.



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