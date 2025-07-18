Пенсії у 2025 році — хто має право на виплати з втрати годувальника

Пенсії з втрати годувальника — хто має право у 2025 році
В Україні деякі громадяни можуть оформити пенсію з втрати годувальника за безвісти зниклих під час війни. Таким правом можуть скоритися рідні таких осіб.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).
Хто має право на пенсію з втрати годувальника, що зник безвісти
За даними фонду, рідним громадян, які зникли безвісти під час воєнного стану, передбачена пенсія відповідно до закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Таким правом можна скористатися через місяць з дати появи відомостей про зниклого безвісти у єдиному обліку органів поліції.
Відповідний вид пенсії надають:
- неповнолітнім дітям зниклих безвісти людей віком (до 18 років);
- дітям у віці 18-23 років, якщо навчаються на денній формі навчання, до завершення освітнього процесу;
- дітям-сиротам до 23 років (незалежно від навчання);
- чоловікам/дружинам, батькам, якщо мають інвалідність або досягнули пенсійного віку, яких утримував годувальник;
- чоловікам/дружинам або братові чи сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника, незалежно від віку і працездатності (якщо не працюють та виховують дитину годувальника до досягнення нею восьми років);
- батькам, чоловікам/дружинам, яких не утримував зниклий безвісти, однак цей факт позбавив джерела засобів до існування.
Як оформити пенсію рідним зниклих безвісти
За інформацією ПФУ, для того, щоб отримати пенсію з втрати годувальника за безвісти зниклих під час війни, необхідно зробити кілька кроків. А саме:
- потрібне отримання витягу з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин (через місяць після появи відомостей);
- звернення у будь-який Сервісний центр Пенсійного фонду особисто, або через портал е-послуг ПФУ.
Виплата такої пенсійної виплати здійснюється за весь час, коли особа вважатиметься зниклою безвісти. Нарахування припиниться, якщо у Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин не з'явиться відмітка про встановлення місця перебування, поховання чи місця знаходження останків людини, зниклої безвісти.
У фонді додали, що пенсію з втрати годувальника непрацездатним рідним безвісти зниклих призначають незалежно від кількості стажу зниклого громадянина.
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