Пенсии в Украине — как получить выплаты в 20 тыс. грн

Пожилая женщина. Фото: Freepik

Украинское пенсионное законодательство предусматривает выполнение гражданами определенных условий, от которых зависит будущая пенсия. Известно, какая должна быть заработная плата и объем страхового стажа, чтобы иметь 20 тыс. гривен на заслуженном отдыхе.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Зависимость размера пенсии от стажа и зарплаты

Как отмечается, чем больше страховой стаж и выше заработная плата, тем больше будет размер пенсионной выплаты в будущем. При этом норматив в Украине по стажу постепенно растет.

Такие правила распространены за границей. Ни одна страна в мире не способна обеспечить высокий размер пенсионной выплаты при малом объеме страхового стажа.

По нормам Международной организации труда, достаточной считается пенсионная выплата, размер которой достигает 40% привычного заработка. В то же время, в Украине не соблюден этот показатель — не более 30%.

Государство заинтересовано в том, чтобы человек как можно дольше работал. При таких условиях, чем дольше работают граждане и чем большие взносы в пенсионную систему платят, тем больше будет объем финансового ресурса, доступный к выплате пенсий.

Поэтому, чем дольше человек платит страховые взносы, тем значительнее из-за формулы расчета повысится размер пенсии.

Кто из украинцев получит достойную пенсию

По условиям ПФУ, украинцы со средней заработной платой и 35 годами страхового стажа будут получать пенсионную выплату в размере 4,7 тыс. гривен.

В случае, если человек получает среднюю зарплату и имеет 40 лет страхового стажа, будущая пенсия будет составлять 5,4 тыс. гривен.

В то же время, с заработной платой в 15 тыс. гривен можно рассчитывать на пенсию в 4,23 тыс. гривен. С тем же стажем и зарплатой в 10 тыс. гривен пенсионная выплата в итоге составит 3,31 тыс. гривен.

Если гражданин получает зарплату вдвое выше средней (по информации Пенсионного фонда — около 33 тыс. гривен), то будет рассчитывать в будущем на пенсию в 9,49 тыс. гривен.

Для того, чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. гривен, размер зарплаты при наличии стажа 35 лет должен составлять 32,52 тыс. гривен.

Наконец — для того, чтобы получать на заслуженном отдыхе 20 тыс. гривен со страховым стажем в 35 лет, размер заработной платы должен быть более чем в четверо выше средней. Сейчас это около 65 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве рассказали о действенном методе повышения размера пенсии украинцев, которым больше 60 лет. Это станет возможным, если знать некоторые нюансы пенсионного законодательства.

Также мы писали, что в сентябре этого года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.