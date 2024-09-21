Пенсії в Україні — як отримати виплати у 20 тис. грн

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українське пенсійне законодавство передбачає виконання громадянами певних умов, від яких залежить майбутня пенсія. Відомо, яка має бути заробітна плата та обсяг страхового стажу для того, щоб мати 20 тис. гривень на заслуженому відпочинку.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Залежність розміру пенсії від стажу та зарплати

Як зазначається, чим більший страховий стаж та вища заробітна плата, тим більшим буде розмір пенсійної виплати у майбутньому. При цьому норматив в Україні щодо стажу поступово зростає.

Такі правила поширені за кордоном. Жодна країна у світі не здатна забезпечити високий розмір пенсійної виплати за умови малого обсягу страхового стажу.

За нормами Міжнародної організації праці, достатньою вважається пенсійна виплата, розмір якої сягає 40% звичного заробітку. Водночас, в Україні не дотримано цього показника — не більше 30%.

Держава зацікавлена в тому, щоб людина якомога довше працювала. За таких умов, чим довше громадяни працюють і чим більші внески до пенсійної системи сплачують, тим більший буде обсяг фінансового ресурсу, доступний до виплати пенсій.

Тому, чим довше людина платить страхові внески, тим значніше через формулу обрахунку підвищиться розмір пенсії.

Хто з українців отримає гідну пенсію

За умовами ПФУ, українці із середньою заробітною платою та 35 роками страхового стажу будуть отримувати пенсійні виплати у розмірі 4,7 тис. гривень.

У разі, якщо людина отримує середню зарплатню та наявний обсяг 40 років страхового стажу, майбутня пенсія становитиме 5,4 тис. гривень.

Водночас, із заробітною платою у 15 тис. гривень можна розраховувати на пенсію у 4,23 тис. гривень. З тим же стажем та зарплатою в 10 тис. гривень, пенсійна виплата у підсумку становитиме 3,31 тис. гривень.

Якщо громадянин отримує зарплату удвічі вищу за середню (за інформацією Пенсійного фонду — близько 33 тис. гривень), то розраховуватиме у майбутньому на пенсію у 9,49 тис. гривень.

Для того щоб отримувати пенсію в розмірі 10 тис. гривень, розмір зарплатні за умови наявності стажу 35 років має становити 32,52 тис. гривень.

Насамкінець — для того, щоб отримувати на заслуженому відпочинку 20 тис. гривень зі страховим стажем у 35 років, розмір заробітної плати має бути у більш ніж четверо вищим за середню. Зараз це близько 65 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді розповіли про дієвий метод підвищення розміру пенсії українців, яким більше 60 років. Це стане можливо, якщо знати деякі нюанси пенсійного законодавства.

Також ми писали, що у вересні поточного року деякі громадяни зможуть отримати надбавки у 450 гривень. Йдеться про доплати за віком, право на які виникає за умови виконання кількох критеріїв.