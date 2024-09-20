Пенсії 60-річних українців можуть зрости — порада Кабміну

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В уряді розповіли про дієвий метод підвищення розміру пенсії українців, яким більше 60 років. Це стане можливо, якщо знати деякі нюанси пенсійного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

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Як суттєво збільшити розмір пенсії

Як зазначають в уряді, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ), кінцевий розмір пенсійної виплати гарантовано буде більший, якщо громадянин вирішить вийти на заслужений відпочинок пізніше 60 років.

Громадяни, які набули право на страхову пенсію за віком, проте після досягнення пенсійного віку проявили бажання продовжити свою трудову діяльність, отримуватимуть пенсію пізніше підвищеного розміру.

"У законі про пенсійне страхування є норми, які заохочують громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Йдеться про призначення пенсії "з відстрочкою". Тим, хто набув право на страхову пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, основний розмір пенсії збільшується", — повідомили фахівці.

Так, пенсія зросте наступним чином:

у разі відтермінування виходу на заслужений відпочинок на термін до 60 місяців — на 0,5% за кожен повний місяць стажу, наступний за місяцем досягнення пенсійного віку;

у разі відтермінування виходу на пенсію на термін більш ніж 60 місяців — на 0,75% за кожен повний місяць стажу, починаючи з місяця, що йде наступним за місяцем досягнення пенсійного віку.

"Важливо! Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється", — наголосили у Кабінеті міністрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні поточного року деякі громадяни зможуть отримати надбавки у 450 гривень. Йдеться про доплати за віком, право на які виникає за умови виконання кількох критеріїв.

Також ми писали, що в Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться правила виходу на "заслужений відпочинок".