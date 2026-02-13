Право на пенсию для безработных граждан — что следует знать о страховом стаже

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Пребывание граждан на учете в Центре занятости может не гарантировать зачисление в автоматическом режиме страхового стажа для пенсии. В соответствующем вопросе решающим является не просто статус безработного, а уплата страховых взносов за определенные периоды.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инспекцию по вопросам труда и занятости населения одного из городских советов.

Реклама

Читайте также:

Страховой стаж для права на пенсию безработным

Согласно законодательству, конечная сумма пенсии зависит от уровня заработной платы и приобретенного страхового стажа. В то же время, стажем считают только тот период, в течение которого за гражданина уплачивались взносы в размере не менее минимально установленной суммы. Исключительно такие периоды учитывает Пенсионный фонд в праве для оформления пенсии.

Если человек потерял работу, то может стать на учет в Центре занятости, и при условии поступления страховых взносов, будет засчитываться стаж.

В страховой стаж могут включить:

Время, когда гражданин получал пособие по безработице (ежемесячные выплаты); Период получения выплат по частичной безработице; Материальную помощь во время профессионального обучения, повышения квалификации/переквалификации по направлению центра занятости.

Не засчитают в страховой стаж:

единовременную помощь, предоставленную на открытие бизнеса;

пребывание гражданина на учете, когда выплаты не происходили.

Ранее Верховный Суд в одном из постановлений по делу № 638/7217/16- разграничил два понятия "пребывание на учете в центре занятости" и "получение помощи". Согласно судебному решению, регистрация без выплат не гарантирует страхового стажа, ведь не было уплаты взносов.

Таким образом, если начисление выплат было прекращено или еще не назначили, то соответствующий период не учтут в стаж при оформлении пенсии.

Как проверить самостоятельно страховой стаж

Граждане могут контролировать данные о приобретенном страховом стаже. Для этого необходимо:

сделать заказ справки ОК-5 или ОК-7 через портал госуслуг "Дія" или портал Пенсионного фонда;

просмотреть в справке информацию об уплате взносов за время пребывания в центре занятости.

В случае, если за такой период будет указано "0", то соответствующее время не учтут в страховой стаж. Учитывая это, важно получить не только статус безработного, но и проконтролировать факт уплаты взносов.

Что еще нужно знать украинцам о стаже

В 2026 году изменились условия назначения пенсии по возрасту. По новым правилам, необходимое количество стажа увеличили еще на один год. А именно:

в случае выхода в 60 лет — минимально надо иметь 33 года стажа;

в случае выхода в 63 года — необходимо наличие 23 лет;

в случае выхода в 65 лет — достаточно иметь 15 лет стажа.

Однако если стажа не хватает, то его можно купить. В этом году стоимость одного года стажа для пенсии изменилась. Размер добровольного платежа сейчас составляет 1,9 тыс. грн.

Сумма взноса рассчитывается так: 22% от минимальной зарплаты на этот год (22% x 8 647 грн = 1 902,34 грн).

Ранее мы сообщали, что некоторые пенсионеры, которые являются клиентами Ощадбанка, не смогли вовремя пройти идентификацию из-за отсутствия электронной подписи (ЭЦП). Однако в банке дали рекомендации, как воспользоваться альтернативой.

Еще писали, что в ПФУ предупредили о ситуациях, когда граждане должны вернуть переплаченные пенсии. Однако украинцы могут избежать такого развития событий.