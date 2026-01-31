Пенсии в Украине — кто должен вернуть излишне выплаченные суммы в 2026 году

Пожилая женщина читает бумаги. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали перечень ситуаций, когда гражданам придется вернуть излишне выплаченные суммы пенсий в 2026 году. Там пояснили, что размер зависит от ряда факторов, изменение которых может привести к противоправному начислению выплат.

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления ПФУ в Черновицкой области.

Что ждет из-за излишне выплаченных сумм пенсий в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, пенсия граждан состоит из различных доплат, а также ее уровень зависит от определенных условий. В случае их нарушения пенсионеры автоматически могут потерять на них право.

Чтобы избежать такого развития событий, в ПФУ порекомендовали гражданам информировать органы фонда в случае появления соответствующих изменений.

Пенсионный фонд предупредил, что в случае отсутствия фиксации изменений гражданину государство ошибочно будет начислять лишние суммы, которые все равно в итоге придется вернуть добровольно или принудительно.

Так, согласно закону, суммы пенсий, выплаченных излишне в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или на основе представления работодателем недостоверной информации о работнике, должны быть возвращены. Если гражданин не вернет средства на добровольной основе, средства будут взысканы на основе решений органов ПФУ или в судебном порядке.

Перечень ситуаций, когда придется вернуть часть выплат

Как пояснили в фонде, к фактам, к которым привязан размер пенсии, относится устройство пенсионера на работу или открытие бизнеса/увольнение или прекращение предпринимательской деятельности. Потребность в информировании о трудоустройстве или увольнении с работы обоснована тем, что к размеру пенсии могут устанавливаться различные доплаты, надбавки и повышения, которые могут получать исключительно неработающие пенсионеры.

Также сообщать в фонд должны пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет, и решили вернуться на работу по специальности, предусматривающей право на такой вид пенсии. В таком случае выплата пенсии за выслугу лет должна быть прекращена.

Кроме того, пенсионер должен сообщить об изменении местности проживания. В таком случае установленные специальные надбавки в случае выезда в другую местность могут быть прекращены. В частности, речь идет о горной местности, где предусмотрены доплаты в 20%.

Уведомлять фонд также необходимо в случае изменения статуса. В частности, речь идет о лишении статуса ветерана войны определенных категорий.

Граждане должны сообщать ПФУ в случае изменения обстоятельств, которые являются правовым основанием для назначения некоторых видов доплат. Так, при условии трудоустройства надбавка на содержание детей до 18 лет должна быть прекращена.

В случае прекращения обучения или перевода на другую форму ребенку умершего кормильца должны приостановить начисление выплат.

Переплата пенсионных выплат возможна из-за предоставления работодателем недостоверных данных о размере зарплаты или продолжительности страхового стажа.

О соответствующих изменениях Пенсионный фонд нужно информировать лично, обратившись в любое отделение, или дистанционно, подав заявление через электронный кабинет на портале е-услуг ПФУ.

