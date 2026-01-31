Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы должны вернуть переплаченные суммы пенсий — кто в списке

Украинцы должны вернуть переплаченные суммы пенсий — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 06:10
Пенсии в Украине — кто должен вернуть излишне выплаченные суммы в 2026 году
Пожилая женщина читает бумаги. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали перечень ситуаций, когда гражданам придется вернуть излишне выплаченные суммы пенсий в 2026 году. Там пояснили, что размер зависит от ряда факторов, изменение которых может привести к противоправному начислению выплат.

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления ПФУ в Черновицкой области.

Реклама
Читайте также:

Что ждет из-за излишне выплаченных сумм пенсий в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, пенсия граждан состоит из различных доплат, а также ее уровень зависит от определенных условий. В случае их нарушения пенсионеры автоматически могут потерять на них право.

Чтобы избежать такого развития событий, в ПФУ порекомендовали гражданам информировать органы фонда в случае появления соответствующих изменений.

Пенсионный фонд предупредил, что в случае отсутствия фиксации изменений гражданину государство ошибочно будет начислять лишние суммы, которые все равно в итоге придется вернуть добровольно или принудительно.

Так, согласно закону, суммы пенсий, выплаченных излишне в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или на основе представления работодателем недостоверной информации о работнике, должны быть возвращены. Если гражданин не вернет средства на добровольной основе, средства будут взысканы на основе решений органов ПФУ или в судебном порядке.

Перечень ситуаций, когда придется вернуть часть выплат

Как пояснили в фонде, к фактам, к которым привязан размер пенсии, относится устройство пенсионера на работу или открытие бизнеса/увольнение или прекращение предпринимательской деятельности. Потребность в информировании о трудоустройстве или увольнении с работы обоснована тем, что к размеру пенсии могут устанавливаться различные доплаты, надбавки и повышения, которые могут получать исключительно неработающие пенсионеры.

Также сообщать в фонд должны пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет, и решили вернуться на работу по специальности, предусматривающей право на такой вид пенсии. В таком случае выплата пенсии за выслугу лет должна быть прекращена.

Кроме того, пенсионер должен сообщить об изменении местности проживания. В таком случае установленные специальные надбавки в случае выезда в другую местность могут быть прекращены. В частности, речь идет о горной местности, где предусмотрены доплаты в 20%.

Уведомлять фонд также необходимо в случае изменения статуса. В частности, речь идет о лишении статуса ветерана войны определенных категорий.

Граждане должны сообщать ПФУ в случае изменения обстоятельств, которые являются правовым основанием для назначения некоторых видов доплат. Так, при условии трудоустройства надбавка на содержание детей до 18 лет должна быть прекращена.

В случае прекращения обучения или перевода на другую форму ребенку умершего кормильца должны приостановить начисление выплат.

Переплата пенсионных выплат возможна из-за предоставления работодателем недостоверных данных о размере зарплаты или продолжительности страхового стажа.

О соответствующих изменениях Пенсионный фонд нужно информировать лично, обратившись в любое отделение, или дистанционно, подав заявление через электронный кабинет на портале е-услуг ПФУ.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев должен оцифровать бумажную трудовую книжку. В частности, такое требование касается также работающих пенсионеров.

Также сообщалось, какие пенсии получат граждане за имеющиеся госнаграды. Размеры надбавок могут достигать почти 26 тысяч.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации