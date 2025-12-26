Видео
Україна
Видео

Право на пенсии — как пройти идентификацию через телефон

Право на пенсии — как пройти идентификацию через телефон

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 06:10
Пенсии украинцев под угрозой — кто и как может пройти идентификацию через смартфон
Мужчина держит телефон в руках. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры и получатели страховых выплат обязаны до конца года подтвердить свою личность для сохранения права получать средства. Специалисты Пенсионного фонда объяснили, как успешно пройти идентификацию в дистанционном режиме через смартфон во избежание угрозы приостановления начислений.

Об этом говорится в сообщении на портале ПФУ.

Кому из граждан грозит потеря пенсий с 1 января

В пресс-центре фонда уточнили, что подтвердить свою личность должны граждане, которые временно находятся за границей или на оккупированных территориях, до 31 декабря.

Факт прохождения физической идентификации станет залогом дальнейшего получения пенсионных и страховых средств.

В случае игнорирования соответствующего требования до указанного срока начисление пенсий или страховых средств будет приостановлено с 1 января 2026 года.

Учитывая это, пенсионерам стоит не откладывать процедуру на последние дни года во избежание возможных технических задержек и перерывов в выплатах.

По информации Пенсионного фонда, есть несколько вариантов подтвердить свою личность: лично, через дипучреждение и дистанционно.

Самым простым способом выполнить соответствующее требование является идентификация онлайн с помощью "Дія.Підпису". Такая процедура не потребует личного посещения учреждений, достаточно иметь смартфон и внимательно выполнить пошаговую инструкцию.

В ПФУ отмечают, что онлайн-идентификация через "Дія.Підпис" является наиболее безопасным и оперативным вариантом для тех, кто не может специально прибыть в отделение.

Как пройти идентификацию через смартфон

На соответствующий процесс идентификации личности через телефон может уйти несколько минут. Для этого граждане должны загрузить на смартфон мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины" и "Дія.Підпис". Далее нужно:

  • на смартфоне открыть приложение ПФУ и выбрать вариант входа через приложение "Дія.Підпис";
  • подтвердить запрос на авторизацию в "Дія.Підпис";
  • в случае отсутствия "Дія.Підпису", нужно подключить его и согласиться с условиями;
  • предоставить разрешение приложению "Дія" доступ к камере телефона;
  • пройти фотоидентификацию, следуя указаниям на экране;
  • создать или ввести пятизначный код "Дія.Підпису";
  • подтвердить авторизацию для ПФУ.

После поступления сообщения об успешной идентификации нужно войти в приложение как авторизованный пользователь.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде хотят изменить правила назначения пенсии по выслуге лет для военных. Инициатива предлагает расширить круг тех, кто будет иметь на нее право.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке объяснили беженцам, как удаленно открыть пенсионный счет. Для этого нужно написать доверенность на другое лицо в Украине.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
