Пенсии украинцев под угрозой — кто и как может пройти идентификацию через смартфон

Мужчина держит телефон в руках. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры и получатели страховых выплат обязаны до конца года подтвердить свою личность для сохранения права получать средства. Специалисты Пенсионного фонда объяснили, как успешно пройти идентификацию в дистанционном режиме через смартфон во избежание угрозы приостановления начислений.

Об этом говорится в сообщении на портале ПФУ.

В пресс-центре фонда уточнили, что подтвердить свою личность должны граждане, которые временно находятся за границей или на оккупированных территориях, до 31 декабря.

Факт прохождения физической идентификации станет залогом дальнейшего получения пенсионных и страховых средств.

В случае игнорирования соответствующего требования до указанного срока начисление пенсий или страховых средств будет приостановлено с 1 января 2026 года.

Учитывая это, пенсионерам стоит не откладывать процедуру на последние дни года во избежание возможных технических задержек и перерывов в выплатах.

По информации Пенсионного фонда, есть несколько вариантов подтвердить свою личность: лично, через дипучреждение и дистанционно.

Самым простым способом выполнить соответствующее требование является идентификация онлайн с помощью "Дія.Підпису". Такая процедура не потребует личного посещения учреждений, достаточно иметь смартфон и внимательно выполнить пошаговую инструкцию.

В ПФУ отмечают, что онлайн-идентификация через "Дія.Підпис" является наиболее безопасным и оперативным вариантом для тех, кто не может специально прибыть в отделение.

Как пройти идентификацию через смартфон

На соответствующий процесс идентификации личности через телефон может уйти несколько минут. Для этого граждане должны загрузить на смартфон мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины" и "Дія.Підпис". Далее нужно:

на смартфоне открыть приложение ПФУ и выбрать вариант входа через приложение "Дія.Підпис";

подтвердить запрос на авторизацию в "Дія.Підпис";

в случае отсутствия "Дія.Підпису", нужно подключить его и согласиться с условиями;

предоставить разрешение приложению "Дія" доступ к камере телефона;

пройти фотоидентификацию, следуя указаниям на экране;

создать или ввести пятизначный код "Дія.Підпису";

подтвердить авторизацию для ПФУ.

После поступления сообщения об успешной идентификации нужно войти в приложение как авторизованный пользователь.

