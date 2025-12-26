Пенсії українців під загрозою — хто і як може пройти ідентифікацію через смартфон

Чоловік тримає телефон у руках. Фото: Freepik

Українські пенсіонери та одержувачі страхових виплат зобов’язані до кінця року підтвердити свою особу для збереження права отримувати кошти. Фахівці Пенсійного фонду пояснили, як успішно пройти ідентифікацію у дистанційному режимі через смартфон для уникнення загрози призупинення нарахувань.

Про це йдеться у повідомленні на порталі ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Кому з громадян загрожує втрата пенсій з 1 січня

У пресцентрі фонду уточнили, що підтвердити свою особу повинні громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, до 31 грудня.

Факт проходження фізичної ідентифікації стане запорукою подальшого отримання пенсійних та страхових коштів.

У разі ігнорування відповідної вимоги до вказаного терміну нарахування пенсій або страхових коштів буде призупинене з 1 січня 2026 року.

З огляду на це, пенсіонерам варто не відкладати процедуру на останні дні року для уникнення можливих технічних затримок та перерв у виплатах.

За інформацією Пенсійного фонду, є кілька варіантів підтвердити свою особу: особисто, через дипустанову та дистанційно.

Найпростішим способом виконати відповідну вимогу є ідентифікація онлайн за допомогою "Дія.Підпису". Така процедура не потребуватиме особистого відвідування установ, достатньо мати смартфон та уважно виконати покрокову інструкцію.

У ПФУ зазначають, що онлайн-ідентифікація через "Дія.Підпис" є найбільш безпечним і оперативним варіантом для тих, хто не може спеціально прибути у відділення.

Як пройти ідентифікацію через смартфон

На відповідний процес ідентифікації особи через телефон може піти кілька хвилин. Для цього громадяни мають завантажити на смартфон мобільний застосунок "Пенсійний фонд України" та "Дія.Підпис". Далі потрібно:

на смартфоні відкрити застосунок ПФУ та обрати варіант входу через застосунок "Дія.Підпис";

підтвердити запит на авторизацію в "Дія.Підпис";

у разі відсутності "Дія.Підпису", потрібно підключити його та погодитися з умовами;

надати дозвіл застосунку "Дія" доступ до камери телефона;

пройти фотоідентифікацію, дотримуючись вказівок на екрані;

створити або ввести п’ятизначний код "Дія.Підпису";

підтвердити авторизацію для ПФУ.

Після надходження повідомлення про успішну ідентифікацію потрібно увійти до застосунку як авторизований користувач.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді хочуть змінити правила призначення пенсії за вислугою років для військових. Ініціатива пропонує розширити коло тих, хто матиме на неї право.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку пояснили біженцям, як віддалено відкрити пенсійний рахунок. Для цього потрібно написати довіреність на іншу особу в Україні.