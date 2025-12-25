Пенсия по выслуге лет в Украине — какие изменения готовят для военнослужащих

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине народные депутаты инициируют изменения в правилах назначения пенсии по выслуге лет для одной категории граждан. В частности, новый проект закона предлагает расширить круг военнослужащих, которые будут иметь на нее право.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Реклама

Читайте также:

Кому могут предоставить право на пенсию по выслуге лет

Речь идет о законопроекте №14309, предусматривающем внесение изменений в закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" в вопросе совершенствования порядка выплаты пенсий за выслугу лет украинским военнослужащим во время прохождения военной службы.

Автором соответствующей инициативы выступил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Документ предлагает расширить круг военных, которым засчитывается льготная выслуга лет, а также предоставить разрешение получения пенсии тем, кто не может уволиться в связи с военным положением.



В случае принятия законопроекта в стране введут следующие изменения в вопросе пенсионного обеспечения военных:

Предусматривается предоставление права на получение пенсии гражданам, которые имели бы право на пенсионное обеспечение на условиях закона №2262, однако не имеют возможности из-за вооруженной агрессии РФ; Возвращение права на пенсионное обеспечение на условиях закона №2262 гражданам, у которых на момент увольнения имелась выслуга 20 лет и выше, после завершения военного положения, введенного из-за российской военной агрессии; Расширение круга лиц, которым будет засчитываться льготная выслуга лет для определения размера пенсии.

"Целью проекта закона является решение вопросов пенсионного обеспечения, которые волнуют действующих военнослужащих и лиц, находившихся в плену, а потому подлежит законодательному регулированию путем внесения соответствующих изменений в закон", — говорится в пояснительной записке.

Какие действуют правила для пенсии за выслугу лет

В Украине военную пенсию за выслугу лет назначают при наличии 25 лет выслуги (или 20 лет для некоторых категорий, таких как летчики/подводники), или в случае достижения 45 лет при 25 годах общего стажа, из которых 12,5 лет является военной службой.

Размер такой пенсии зависит от суммы денежного обеспечения за последние 24 месяца службы:

50% при наличии 25 лет выслуги с предусмотренной надбавкой 3% за каждый дополнительный год (до 70%);

50% за 25 лет общего стажа с правом на надбавку в 1% за каждый год свыше 25 лет;

при наличии 25 лет выслуги при увольнении по состоянию здоровья — 55% денежного обеспечения и дополнительно 3% за каждый год выслуги.

Также важно то, что один месяц боевых действий засчитывается как за три месяца.



Ранее мы писали, что с нового года пенсионеры смогут получить 2 тыс. грн по новой госпрограмме. Средства можно будет потратить на медицинские обследования.

Также мы рассказывали, что пенсионеры, которые находятся за границей, имеют проблемы с прохождением физической идентификации. Специалисты Пенсионного фонда дали определенные рекомендации для таких случаев.