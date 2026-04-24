Україна
Главная Финансы Доплата 2600 грн к пенсии: как изменились правила назначения

Доплата 2600 грн к пенсии: как изменились правила назначения

Дата публикации 24 апреля 2026 06:10
Доплаты к пенсиям: за счет чего больше людей получит 2600 грн в 2026 году
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году правительство расширило основания для начисления доплаты к пенсии в почти 2600 грн. Речь идет о праве на дополнительную государственную поддержку тех, кто проживал в радиационно загрязненных зонах.

О том, что изменилось в правилах предоставления такой помощи, рассказывают Новини.LIVE.

Благодаря чему больше людей получит доплаты к пенсиям в 2600 грн

Согласно новому решению Кабинета министров, в Украине расширили основания для возможности подтверждения факта проживания людей в радиационно загрязненных зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года:

  1. Территориях безусловного (обязательного);
  2. Территориях гарантированного добровольного отселения.

Соответствующие изменения призваны усилить права на финансовую доплату к пенсиям неработающих пенсионеров, обладателей статуса пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно новациям, перечень ситуаций, когда факт проживания устанавливается через спецкомиссии при отсутствии соответствующих данных в госреестрах или документах, расширили.

В частности, человек может обратиться за выплатами в ситуациях, когда сведения отсутствуют:

  • в паспорте гражданина;
  • в Едином государственном демографическом реестре;
  • в базах Государственной миграционной службы.

Такая возможность особенно актуальна для граждан, которые:

  • потеряли документы;
  • меняли место жительства;
  • проживали вместе с родителями.

Также правительство приняло решение продолжить реализацию пилотного проекта по внесению такой информации в реестры тергромад до 30 сентября 2026 года. Такой шаг даст возможность большему числу украинцев воспользоваться механизмом подтверждения статуса.

Как пояснили в Кабмине, соответствующие изменения имеют целью создать справедливые условия для лиц, у которых есть право на доплаты к пенсиям, однако отсутствует возможность реализовать его из-за проблем с полнотой данных в государственных реестрах.

Новации не потребуют дополнительного финансирования, ведь выплаты будут осуществлены в рамках предусмотренного бюджета на текущий год.

Что еще нужно знать о пенсионной доплате

Вопрос предоставления надбавок к пенсиям регулирует закон "О Госбюджете-2026". Согласно ему, нетрудоустроенные пенсионеры-чернобыльцы, проживавшие в зонах обязательного и добровольного отселения в период 1986-1993 годов, имеют право на доплату.

Нормами закона "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", предусматриваются три зоны:

  • Первая — зона отчуждения, откуда эвакуировали граждан сразу после аварии;
  • Вторая — зона обязательного безусловного отселения, где территории подверглись существенному загрязнению и оттуда вывезли граждан;
  • Третья — зона, откуда граждане могут выехать на добровольной основе.

Согласно правилам, размер доплаты привязан к уровню прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Поскольку с 1 января 2026 года в Украине прожиточный минимум пересмотрели, размер выплаты составляет 2 595 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о механизме добровольного участия для покупки страхового стажа. Речь идет о минимальной ежемесячной уплате 1 902 грн. Такой стаж будет накапливаться плавно вместе с платежами.

Еще Новини.LIVE писали, что пенсия в случае восстановления на государственной службе может выплачиваться в дальнейшем. Нормы закона не останавливают выплаты автоматически, однако для спецпенсий предусмотрены некоторые ограничения и особенности.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
