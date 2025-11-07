Пенсии в Украине — кто имеет право и как начать делать страховые взносы в 2025 году

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинские граждане могут принять участие в добровольном страховании, что даст право получить необходимые годы стажа для оформления пенсии. Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, кто и как может присоединиться, и как начать делать взносы за себя или в пользу других лиц.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

Кто имеет право делать взносы для стажа и пенсии в 2025 году

Добровольные страховые взносы являются денежными платежами, которые украинцы могут самостоятельно платить в Пенсионный фонд с целью увеличения количества страхового стажа для права на будущую пенсию.

По данным ПФУ, в этом году правила участия в добровольном страховании не претерпели изменений. Наделены правом на уплату взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование граждане, которые достигли 16-летнего возраста и не относятся к кругу лиц, которые уже получают пенсию в солидарной системе.

Согласно закону №2734 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании", принятом в конце 2022 года, граждане могут самостоятельно определять размер взносов и делать добровольную уплату по своему усмотрению. До этого закона участвовать в системе пенсионного страхования разрешалось только тем, кто не является или не был застрахованным, а сейчас такая возможность предоставлена также работающим гражданам.

Законодательство позволяет заключать договоры о добровольной уплате страховых взносов в пользу третьих лиц. Уплачивать их можно независимо от того, где находится гражданин — в Украине или за рубежом.

Таким образом, гражданин самостоятельно сможет определить размер страховых взносов, периодичность и сроки уплаты. Сумма уплаченного взноса будет зачислена за месяц, когда поступили средства на счет ПФУ. Этот месяц зачислят в общий стаж и для незастрахованных лиц учтут зарплату, а для застрахованных увеличат зарплату для исчисления пенсии.

"Если с учетом добровольно уплаченных страховых взносов и фактически уплаченного работодателем за застрахованное лицо единого взноса, заработная плата за соответствующий месяц превысит максимальную величину, с которой уплачиваются страховые взносы, часть страховых взносов зачтется в счет следующего месяца", — уточнили в ПФУ.

Как начать самостоятельно уплачивать взносы

Для того, чтобы начать делать добровольные взносы, в соответствии с договором, заключенным с Пенсионным фондом через портал е-услуг, необходимо:

Пройти авторизацию на портале ПФУ с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или Bank ID. Выбрать пункт "Договор на добровольное участие" в разделе "Коммуникации с ПФУ". Внести данные о лице, в пользу которого нужно делать взносы, или нажать "Желаю платить взносы за себя". Дать согласие на обработку персональной информации, подписать договор и оплатить взнос.

