Пенсії в Україні — хто має право та як почати робити страхові внески у 2025 році

Українські громадяни можуть взяти участь у добровільному страхуванні, що дасть право отримати необхідні роки стажу для оформлення пенсії. Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли, хто і як може долучитись, та як почати робити внески за себе чи на користь інших осіб.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

Хто має право робити внески для стажу та пенсії у 2025 році

Добровільні страхові внески є грошовими платежами, які українці можуть самостійно сплачувати до Пенсійного фонду з метою збільшення кількості страхового стажу для права на майбутню пенсію.

За даними ПФУ, цьогоріч правила щодо участі у добровільному страхуванні не зазнали змін. Наділені правом на сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування громадяни, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які вже отримують пенсію в солідарній системі.

Згідно із законом №2734 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні ", ухваленому наприкінці 2022 року, громадяни можуть самостійно визначати розмір внесків та робити добровільну сплату на свій розсуд. До цього закону брати участь у системі пенсійного страхування дозволялось лише тим, хто не є чи не був застрахованим, а нині така можливість надана також працюючим громадянам.

Законодавство дозволяє укладати договори про добровільну сплату страхових внесків на користь третіх осіб. Сплачувати їх можна незалежно від того, де перебуває громадянин — в Україні чи за кордоном.

Таким чином, громадянин самостійно зможе визначити розмір страхових внесків, періодичність та терміни сплати. Сума сплаченого внеску буде зарахована за місяць, коли надійшли кошти на рахунок ПФУ. Цей місяць зарахують до загального стажу і для незастрахованих осіб врахують зарплату, а для застрахованих збільшать зарплату для обчислення пенсії.

"Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску, заробітна плата за відповідний місяць перевищить максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця", — уточнили в ПФУ.

Як почати самостійно сплачувати внески

Для того, щоб почати робити добровільні внески, відповідно до договору, укладеного з Пенсійним фондом через портал е-послуг, необхідно:

Пройти авторизацію на порталі ПФУ за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис або Bank ID. Обрати пункт "Договір на добровільну участь" у розділі "Комунікації з ПФУ". Внести дані про особу, на користь якої потрібно робити внески, або натиснути "Бажаю сплачувати внески за себе". Дати згоду на обробку персональної інформації, підписати договір та сплатити внесок.

