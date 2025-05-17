Пенсию назначат вовремя — что украинцам стоит знать о стаже

Женщина работает за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили граждан об угрозе потери страхового стажа в случае простоя предприятия во время войны. Там дали советы, как не терять стаж, дающий право на своевременный выход на заслуженный отдых.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Реклама

Читайте также:

Как сохранить начисление стажа в случае простоя предприятия

Для зачисления страхового стажа работодатель должен ежемесячно делать страховые взносы за работника. Однако, если предприятие приостановило работу, то, соответственно, в этот период не начисляется заработная плата и не уплачиваются страховые взносы

Для того, чтобы избежать потери стажа, гражданам разрешается самостоятельно делать добровольные пенсионные взносы.

В Пенсионном фонде напомнили, что сейчас действует упрощенный механизм уплаты взносов. Для этого достаточно заключить договор о добровольном участии на портале е-услуг ПФУ.

Благодаря этому сумму уплаченных страховых взносов будут учитывать за месяц, когда поступят деньги на счет фонда.

"При уплате добровольного взноса в месяце, когда вы не имеете заработка, вы приобретете страховой стаж", — отмечают в ПФУ.

По правилам, для того, чтобы зачислился в стаж один полный месяц сумма, которую должен внести гражданин, должна составлять не менее чем минимальный страховой взнос. Он в 2025 году определяется как 22% размера минимальной зарплаты, то есть 1760 грн (22% х 8000 грн, где 8000 грн — размер "минималки").

В ПФУ добавили, что граждане могут продолжать платить добровольные взносы даже тогда, когда получают зарплату.

Нормы по стажу в 2025 году

По данным Пенсионного фонда, в этом году действуют следующие требования по страховому стажу: до конца декабря текущего года выйти на пенсию в 60 лет смогут лица, которые будут иметь стаж в не менее 32 года. Кроме того:

в 63 года смогут оформить пенсию украинцы, которые имеют стаж от 22 до 32 лет;

в 65 лет выйдут на пенсию те, кто имеет стаж 15-22 года.

"Если у человека до 65 лет отсутствует минимальный страховой стаж, он не имеет права на пенсию по возрасту, но будет получать социальную помощь от государства в размере 2361 грн", — добавили в ПФУ.



Ранее мы писали, что специалисты Пенсионного фонда рассказали, кто имеет право на пенсии "в связи с потерей кормильца" за лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах. Такие выплаты предоставляют только некоторым членам семьи.



Также сообщали, что существуют случаи, когда пенсионерам прекращают начислять выплаты. Однако в случае предоставления необходимых документов возможно возобновление выплат в течение десяти дней.