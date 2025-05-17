Пенсію призначать вчасно — що українцям варто знати про стаж

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили громадян про загрозу втрати страхового стажу у разі простою підприємства під час війни. Там дали поради, як не втрачати стаж, що дає право на вчасний вихід на заслужений відпочинок.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Як зберегти нарахування стажу у разі простою підприємства

Для зарахування страхового стажу роботодавець має щомісяця робити страхові внески за працівника. Проте, якщо підприємство призупинило роботу, то, відповідно, у цей період не нараховується заробітна плата та не сплачуються страхові внески

Для того, щоб уникнути втрати стажу, громадянам дозволяється самостійно робити добровільні пенсійні внески.

У Пенсійному фонді нагадали, що нині діє спрощений механізм сплати внесків. Для цього достатньо укласти договір про добровільну участь на порталі е-послуг ПФУ.

Завдяки цьому суму сплачених страхових внесків враховуватимуть за місяць, коли надійдуть гроші на рахунок фонду.

"При сплаті добровільного внеску в місяці, коли ви не маєте заробітку, ви набудете страховий стаж", — зазначають у ПФУ.

За правилами, для того, щоб зарахувався до стажу один повний місяць сума, яку має внести громадянин, повинна становити не менш ніж мінімальний страховий внесок. Він у 2025 році визначається як 22% розміру мінімальної зарплати, тобто 1760 грн (22% х 8000 грн, де 8000 грн — розмір "мінімалки").

У ПФУ додали, що громадяни можуть продовжувати сплачувати добровільні внески навіть тоді, коли отримують зарплату.

Норми щодо стажу у 2025 році

За даними Пенсійного фонду, цьогоріч діють такі вимоги щодо страхового стажу: до кінця грудня поточного року вийти на пенсію у 60 років зможуть особи, які матимуть стаж у щонайменше 32 роки. Окрім того:

у 63 роки зможуть оформити пенсію українці, які мають стаж від 22 до 32 років;

у 65 років вийдуть на пенсію ті, хто має стаж 15-22 роки.

"Якщо в людини до 65 років відсутній мінімальний страховий стаж, вона не має права на пенсію за віком, але отримуватиме соціальну допомогу від держави у розмірі 2361 грн", — додали в ПФУ.



Раніше ми писали, що фахівці Пенсійного фонду розповіли, хто має право на пенсії "у зв'язку з втратою годувальника" за особу, зниклу безвісти за особливих обставин. Такі виплати надають тільки деяким членам родини.



Також повідомляли, що існують випадки, коли пенсіонерам припиняють нараховувати виплати. Проте у разі надання необхідних документів можливе поновлення виплат протягом десяти днів.