Пенсії доступні не всім — хто в Україні має право лише на соцдопомогу

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні право на призначення пенсії за віком визначається залежно від отриманого громадянином страхового стажу за умови досягнення передбаченого законом віку. Тим, хто досяг пенсійного віку, однак відсутня достатня кількість стажу для отримання пенсії, надана можливість оформити тимчасову соціальну допомогу.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів №1098.

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Йдеться про постанову "Про порядок призначення тимчасової державної соцдопомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату". Згідно з нею, право на соцдопомогу надається особам, які досягли пенсійного віку та на час оформлення виплати мають у наявності щонайменше 15 років стажу.

За даними Пенсійного фонду, така виплата надається, якщо людина не підпадає під такі вимоги щодо стажу: до кінця грудня 2025 року вийти на пенсію у 60 років зможуть громадяни, у яких страховий стаж становить щонайменше 32 роки. А також:

у 63 роки вийдуть на пенсію українці зі стажем від 22 до 32 років;

ув 65 років оформити пенсію зможуть люди зі стажем 15-22 роки.

"Якщо в людини до 65 років відсутній мінімальний страховий стаж, вона не має права на пенсію за віком, але отримуватиме соціальну допомогу від держави у розмірі 2361 грн", — уточнюють у Пенсійному фонді.

Вимоги до стажу та віку. Джерело: ПФУ

Тимчасову соціальну допомогу нараховують кожні пів року з урахуванням змін фінансового стану заявника та виплачують до досягнення громадянином права на повноцінну пенсію.

Як оформити соцдопомогу та терміни виплати

Тимчасову соціальну допомогу призначають з дня, що настає після моменту досягнення пенсійного віку за умови, що звернення за оформленням відбулося не пізніше ніж за три місяці після досягнення відповідного віку. Громадяни мають подати такий пакет документів:

заява на оформлення соцдопомоги;

документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідка про страховий стаж (видає ПФУ на запит);

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена родини) за останні пів року, що передують даті звернення за допомогою;

копія рішення про призначення опікуна для недієздатних осіб.

У разі, якщо людина не дотрималась термінів, і звернулась до органів соцзахисту через три місяці, то соцдопомогу призначать з дня звернення за нею, тобто з дати надання всіх потрібних документів та довідок.

Нагадаємо, раніше у ПФУ назвали особливості обчислення зарплати для призначення пенсійної виплати за віком. Там уточнили, які періоди доходів беруть до уваги.

Також ми писали про те, хто зможе отримати дві пенсійні виплати одразу. На другу виплату, окрім звичайної пенсії, мають право особи з інвалідністю.