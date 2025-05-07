Пенсії у 2025 році — українців попередили, кому загрожує припинення виплат

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) навели випадки, за яких загрожує припинення нарахування пенсій. Також уточнили, як запобігти такому розвитку подій та відновити право на виплати.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Випадки, коли загрожує втрата доступу до пенсій у 2025 році

Як зазначають у Пенсійному фонді, у 2025 році нарахування виплати пенсій може бути призупинене на основі рішення:

територіального органу ПФУ;

за судовим рішенням.

Виплату пенсій припиняють відповідно до ст. 49 закону від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, позбавлення виплат передбачене за умови таких ситуацій:

виявлення факту призначення пенсії на основі документів з неправдивими даними в рамках моніторингу;

у разі виїзду громадянина за кордон на постійне місце проживання (за умови, що інше не передбачене міжнародними угодами України);

власна ініціатива про відмову від виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у зв'язку зі смертю отримувача пенсії, інформації про зникнення безвісти чи оголошення померлим;

отримання статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, в рамках закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

неотримання пенсії упродовж пів року поспіль;

відсутність непроходження фізичної ідентифікації в рамках законодавства;

в інших випадках, що передбачені законодавством (невизнання як особи з інвалідністю, працевлаштування на роботу у деяких випадках, завершення терміну навчання дітей, якщо отримували виплати у зв'язку зі втратою годувальника).

Правила поновлення нарахування пенсій

Як зазначили у Пенсійному фонді, відновлення виплати пенсії можливе за рішенням територіальних органів ПФУ протягом десяти днів після встановлення обставин та наявності основ для повернення права на кошти. Для цього необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру. Там необхідно надати:

паспорт громадянина (документи, що посвідчують особу);

відповідну заяву на адресу Пенсійного фонду;

необхідні документи з доказами.

Громадяни, які мешкають за кордоном, під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після, можуть надіслати відповідну заяву поштою з проханням відновлення пенсії та необхідні документи.

Раніше ми писали, що відбувається із пенсіями зниклих безвісти. У Пенсійного фонду пояснили, що в таких випадках призупиняють виплату коштів після встановлення статусу особи, однак їх можуть поновити.

Також ми розповідали про пенсію з інвалідності на особливих умовах. За правилами, такі виплати мають призначати незалежно від тривалості служби за умови, що настала саме через поранення, отримане під час виконання обов’язків.