Пенсії в Україні — хто має право на виплати за осіб, зниклих безвісти

Жінка похилого віку: Фото: УНІАН

Українське законодавство передбачає надання громадянам пенсій "у зв'язку з втратою годувальника" за особу, зниклу безвісти за особливих обставин. На таку виплату можуть претендувати деякі члени родини.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, у таких випадках пенсію "у зв’язку з втратою годувальника" призначають виключно непрацездатним членам родини, яких утримував зниклий. Виплати можуть бути призначені таким непрацездатним членам родини:

чоловіку (дружині), батькові, матері, якщо мають інвалідність або досягнули пенсійного віку;

неповнолітнім дітям (дітям, які навчаються, та дітям-сиротам — до 23 років) або старшим за цей вік у разі отримання інвалідності до 18 років;

чоловіку (дружині), одному з батьків або брату чи сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо не працюють та займаються вихованням дітей годувальника до досягнення восьмирічного віку.

Розмір пенсійної виплати з втрати годувальника

Як уточнюють у фонді, такий вид пенсії призначають незалежно від страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин. Пенсію виплачують весь час, доки така особа буде вважатися зниклою безвісти.

Розмір пенсійної виплати з втрати годувальника обчислюють на основі доданих до заяви документів та не може бути нижчим:

за 100% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність — на одного непрацездатного члена родини;

120% прожиткового мінімуму — на двох непрацездатних осіб;

150% прожиткового мінімуму — на трьох і більше непрацездатних громадян.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у 2025 році становить 2361 грн.

Відповідним правом з оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника рідні зниклого можуть скористатися через один місяць з дати офіційного встановлення факту зникнення особи (внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин).

Для цього громадяни мають:

звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду;

подати заяву через вебпортал ПФУ у розділі "Призначення пенсії".

Раніше ми писали про те, що в ПФУ навели випадки, коли пенсіонерам можуть припинити виплачувати кошти. Також назвали правила поновлення нарахування пенсій.

Також повідомлялося про те, що у червні 2025 року деяким пенсіонерам почнуть надходити підвищені виплати. Йдеться про тих, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку.