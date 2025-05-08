Пенсії в Україні — хто має право на виплати за осіб, зниклих безвісти

Пенсії з втрати годувальника — хто і скільки може отримати
Українське законодавство передбачає надання громадянам пенсій "у зв'язку з втратою годувальника" за особу, зниклу безвісти за особливих обставин. На таку виплату можуть претендувати деякі члени родини.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Хто має право на пенсію "за втрату годувальника" у разі зникнення безвісти
Як зазначають у ПФУ, у таких випадках пенсію "у зв’язку з втратою годувальника" призначають виключно непрацездатним членам родини, яких утримував зниклий. Виплати можуть бути призначені таким непрацездатним членам родини:
- чоловіку (дружині), батькові, матері, якщо мають інвалідність або досягнули пенсійного віку;
- неповнолітнім дітям (дітям, які навчаються, та дітям-сиротам — до 23 років) або старшим за цей вік у разі отримання інвалідності до 18 років;
- чоловіку (дружині), одному з батьків або брату чи сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо не працюють та займаються вихованням дітей годувальника до досягнення восьмирічного віку.
Розмір пенсійної виплати з втрати годувальника
Як уточнюють у фонді, такий вид пенсії призначають незалежно від страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин. Пенсію виплачують весь час, доки така особа буде вважатися зниклою безвісти.
Розмір пенсійної виплати з втрати годувальника обчислюють на основі доданих до заяви документів та не може бути нижчим:
- за 100% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність — на одного непрацездатного члена родини;
- 120% прожиткового мінімуму — на двох непрацездатних осіб;
- 150% прожиткового мінімуму — на трьох і більше непрацездатних громадян.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у 2025 році становить 2361 грн.
Відповідним правом з оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника рідні зниклого можуть скористатися через один місяць з дати офіційного встановлення факту зникнення особи (внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин).
Для цього громадяни мають:
- звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду;
- подати заяву через вебпортал ПФУ у розділі "Призначення пенсії".
Раніше ми писали про те, що в ПФУ навели випадки, коли пенсіонерам можуть припинити виплачувати кошти. Також назвали правила поновлення нарахування пенсій.
Також повідомлялося про те, що у червні 2025 року деяким пенсіонерам почнуть надходити підвищені виплати. Йдеться про тих, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку.
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