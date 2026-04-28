Пенсии в Украине: когда для перерасчета работающим пенсионерам имеет значение зарплата

Выплаты работающим пенсионерам: как считают доход для пересмотра
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили правила учета заработной платы при автоматическом пересмотре выплат для работающих пенсионеров в 2026 году. Поскольку доход учитывается не всегда, в ведомстве объяснили, при каких условиях новый заработок может повысить размер пенсии.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.
Когда зарплата имеет значение при перерасчете пенсии
Как отметили в Пенсионном фонде, правила осуществления перерасчета выплат для работающих пенсионеров регулирует статья 42 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а порядок соответствующего перерасчета определен постановлением правления ПФУ №10-1.
По данным фонда, заработную плату, которую гражданин имел после назначения/предварительного перерасчета пенсии, учитывают при соблюдении следующих условий:
- Если после назначения или перерасчета было приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа.
- Если зарплата за все периоды стажа, начиная с июля 2000 года до марта 2026 года или любые 60 календарных месяцев стажа подряд до 30 июня 2000 года (при предоставлении справки о зарплате) и все периоды стажа, начиная с июля 2000 года по 28 февраля этого года, были выше той, которая учитывалась до перерасчета.
В связи с этим, если после назначения пенсии человек приобрел 24 месяца стажа, но зарплата меньше, чем та, с которой исчислили размер пенсии, то ее нецелесообразно учитывать. В таком случае принимают во внимание только стаж, возникший после пересмотра пенсии, а доход остается без изменений.
Также важно то, что при исчислении заработка показатель средней зарплаты, который учли при назначении или предыдущем перерасчете, не изменится. Право на соответствующий перерасчет определяет размер стажа, приобретенный по состоянию на 1 марта, в частности в январе-феврале 2026 года.
Как пересчитали пенсии в Украине весной
В Пенсионном фонде сообщили, что за счет повышений теперь средняя пенсия составляет 7 137 грн, выплату до 5 000 грн ежемесячно начисляют для более 4,5 млн пенсионеров (доля в 45% от общего количества).
Средняя пенсионная выплата по инвалидности составляет 6 530 грн, в случае потери кормильца — 7 689 грн. Судьям выплачивают самые большие пенсии (пожизненное денежное содержание), однако на максимальные пенсии установлены понижающие коэффициенты.
В частности, военным пенсионерам сумма индексации составила 573 грн, чернобыльцам — 1 576 грн, для 23,6 тыс. госслужащих, ученых, работников местного самоуправления — 1 371 грн.
Хотя в апреле в Украине состоялся перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, выплатят обновленные суммы 1 июня.
Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может рассчитывать на специальную ежемесячную доплату в мае, что поможет частично покрыть расходы на внуков. Предоставляют такие выплаты неработающим пенсионерам, которые фактически содержат несовершеннолетних детей.
Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях можно рассчитывать на пенсию в 10 000 грн. По результатам подсчета, для женщины, которая оформляет пенсию по общим правилам в 60 лет и при наличии 33 лет стажа, официальный заработок должен составлять около 28 000 грн.