Пенсии в Украине — кому назначат сразу две выплаты в мае

Право на две пенсионные выплаты — кто получит в мае
В мае 2025 года некоторые граждане смогут обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за оформлением двух выплат сразу. Украинское законодательство предусматривает предоставление дополнительной поддержки для уязвимых категорий граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента соцзащиты населения одного из горсоветов.
Кто имеет право на две пенсионные выплаты в мае
Как отмечается, законное право на выплату двух пенсий имеют граждане, которым была установлена группа инвалидности. При таких обстоятельствах государство гарантирует:
- пенсию по возрасту;
- выплату по инвалидности.
В частности, оформить две пенсии в мае смогут также лица с инвалидностью, если потеряли кормильца.
Для того, чтобы воспользоваться правом на дополнительную пенсию по инвалидности, нужно соблюдать требования к страховому стажу. Размер пенсий для лиц с инвалидностью различается, поскольку привязан к группе инвалидности и возрасту человека. А именно:
- первая и вторая группа — страховой стаж должен составлять до десяти лет;
- третья группа — стаж может колебаться от одного до 14 лет.
Для точного определения размера страхового стажа нужно обратиться в ПФУ или отделение соцзащиты населения.
Размер выплат по инвалидности в 2025 году
В этом году размер выплат для граждан по инвалидности не пересматривали, оставив утвержденные показатели на уровне предыдущего года. В частности, лицам с инвалидностью с детства предусмотрены следующие суммы:
- для лиц с первой группой — 100% от прожиточного минимума для утративших трудоспособность (2,36 тыс. грн);
- для лиц со второй группой — 80% от прожиточного минимума;
- для лиц с третьей группой — 60% от прожиточного минимума;
- для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.
Ранее мы писали, что все украинские пенсионеры обязаны предупреждать Пенсионный фонд об изменениях в личных данных. От этого может зависеть право на доплаты и надбавки.
Также мы сообщали, что в мае повысятся выплаты граждан, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — размер пенсии не может превышать 10,34 тыс. грн.
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