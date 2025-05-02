Пенсии в Украине — кому назначат сразу две выплаты в мае

Граждане на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года некоторые граждане смогут обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за оформлением двух выплат сразу. Украинское законодательство предусматривает предоставление дополнительной поддержки для уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента соцзащиты населения одного из горсоветов.

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Кто имеет право на две пенсионные выплаты в мае

Как отмечается, законное право на выплату двух пенсий имеют граждане, которым была установлена группа инвалидности. При таких обстоятельствах государство гарантирует:

пенсию по возрасту;

выплату по инвалидности.

В частности, оформить две пенсии в мае смогут также лица с инвалидностью, если потеряли кормильца.

Для того, чтобы воспользоваться правом на дополнительную пенсию по инвалидности, нужно соблюдать требования к страховому стажу. Размер пенсий для лиц с инвалидностью различается, поскольку привязан к группе инвалидности и возрасту человека. А именно:

первая и вторая группа — страховой стаж должен составлять до десяти лет;

третья группа — стаж может колебаться от одного до 14 лет.

Для точного определения размера страхового стажа нужно обратиться в ПФУ или отделение соцзащиты населения.

Размер выплат по инвалидности в 2025 году

В этом году размер выплат для граждан по инвалидности не пересматривали, оставив утвержденные показатели на уровне предыдущего года. В частности, лицам с инвалидностью с детства предусмотрены следующие суммы:

для лиц с первой группой — 100% от прожиточного минимума для утративших трудоспособность (2,36 тыс. грн);

для лиц со второй группой — 80% от прожиточного минимума;

для лиц с третьей группой — 60% от прожиточного минимума;

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.

Ранее мы писали, что все украинские пенсионеры обязаны предупреждать Пенсионный фонд об изменениях в личных данных. От этого может зависеть право на доплаты и надбавки.

Также мы сообщали, что в мае повысятся выплаты граждан, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — размер пенсии не может превышать 10,34 тыс. грн.