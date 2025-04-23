Пенсії у травні — хто з українців отримає надбавки у 570 грн

Люди в одному зі столичних парків. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери зможуть розраховувати на підвищені виплати у травні 2025 року. Йдеться про тих, хто отримає право на вікову надбавку у 70, 75 та 80 років, а також додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про те, хто отримає право на надбавки у травні 2025 року, розповідає редакція порталу Новини.LIVE.

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Право на надбавки за вік у травні

Відповідно до українського законодавства, у травні поточного року мають підвищитися виплати громадян, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Ключовою умовою є те, що загальний розмір пенсії людини не може бути більшим за суму 10,34 тис. грн.

Вікову надбавку виплачують цьогоріч у наступних розмірах:

для осіб, яким виповниться 70 років, і до 75-річного віку — у сумі 300 грн;

для осіб, яким виповниться 75 років, і до 80-річного віку — у сумі 456 грн;

для осіб, яким виповниться 80 років і вище, — у сумі 570 грн.

Право на допомогу від ВПП ООН

У травні деякі громадяни отримають надбавки до пенсій за рахунок програми допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яку продовжили до кінця травня поточного року.

Розмір допомоги становить різницю між пенсією (соцвиплатою), яку отримують українці, та сумою 3,25 тис. грн. Тобто, якщо пенсія становить 3 тис. грн, то громадянин отримає додатково 250 грн допомоги.

Програма поширюється на такі області:

Чернігівську;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Харківську;

Херсонську;

Луганську;

Миколаївську;

Запорізьку;

Сумську.

Допомогу на відповідних територіях, окрім людей похилого віку, отримають також:

особи без права на пенсію;

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Правила з допомоги. Джерело: ВПП ООН

Проте, якщо громадяни раніше отримували допомогу на проживання для ВПО, або іншу допомогу від інших міжнародних організацій, то права на виплати, згідно з правилами Всесвітньої продовольчої програми ООН, не буде.

Допомогу виплатять автоматично разом із основною частиною пенсії.

Правила з надання допомоги. Джерело: ВПП ООН

Раніше ми повідомляли, що більш пізній вихід на пенсію гарантує українцям більші виплати на заслуженому відпочинку. Зокрема, за певних умов пенсія можна зрости на 50%.

Також ми писали про те, що у 2025 році деяким пенсіонерам держава надає щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 грн. Такі виплати, зокрема, передбачені для тих, кому за 80 років, та мають погане здоров'я.