Пенсії в Україні — хто у травні отримає додатково 550 гривень

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Деякі пенсіонери можуть отримати до 550 грн додаткової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ВПП ООН). Відповідні доплати до пенсій передбачені лише за певних умов.

Про це йдеться в офіційному поясненні Міністерства соціальної політики.

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Хто має право на допомогу від ВПП ООН

У відомстві зазначили, що в рамках спільного проєкту Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України (ПФУ) та Всесвітньої продовольчої програми ООН українці з серпня 2023 року отримують допомогу. Йдеться про тих, хто мешкає в прифронтових районах та має низькі пенсії. Цьогоріч можливість надання додаткових виплат від ВПП ООН вкотре продовжили.

"Наразі Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги до кінця травня включно", — зазначають у міністерстві.

Метою відповідної ініціативи є прагнення надати грошову підтримку тим українським громадянам, які найбільше цього потребують. Завдяки програмі понад пів мільйона українців щомісяця мають додаткову допомогу. Виплати передбачені:

для пенсіонерів;

для осіб без права на пенсію;

для людей з інвалідністю.

Умови програми. Джерело: Мінсоцполітики

Серед умов надання допомоги від ВПП ООН:

громадяни мають проживати на територіях активних/можливих бойових дій;

громадяни мають низькі доходи;

не отримують іншої грошової допомоги від міжнародних організацій.

Деталі програми. Джерело: Мінсоцполітики

Розмір допомоги та як отримати

Як пояснили у Мінсоцполітики, сума допомоги різниться, адже залежить від офіційного доходу громадянина. Розмір є різницею між пенсією або соцвиплатою, яку має громадянин, та сумою у 3250 грн.

"Тобто, якщо соціальна виплата становить, приміром, 2700 гривень, — людина отримує від ВПП ООН ще 550 гривень додаткової допомоги", — повідомили у відомстві.

Для того, щоб отримати допомогу, громадянам не потрібно додатково нікуди звертатися. Кошти виплатять у той спосіб, яким вже отримують пенсію або соцвиплати:

на банківську карту;

через відділення Укрпошти.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили, що напрацьовують проєкти законів щодо накопичувальної системи, а також створюють нову формулу, за якою розраховуватимуть пенсію. Це дасть змогу прив’язати розмір виплат до реального страхового стажу та зарплати.

Раніше ми повідомляли, що буде з розміром пенсії, якщо пенсіонер переїде в будинок для престарілих. Зокрема, українцям, які отримують виплати через втрату годувальника, виплатять лише 50%.