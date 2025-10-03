Пенсии в Украине — что нужно знать об одновременном праве на выплаты по возрасту и по инвалидности

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как действовать, если человек имеет одновременное право на два вида пенсии: по возрасту и в связи с инвалидностью. Согласно правилам, воспользоваться разрешается только одним из них.

Право на две пенсионные выплаты сразу

В фонде уточнили, как быть в ситуации, когда гражданин получал пенсию по возрасту, а впоследствии его признали лицом с инвалидностью. Поскольку разрешается получать только один вид пенсии, то важно понимать, не потеряет ли человек в средствах в случае перехода на второй вид пенсии. В данном случае — на пенсию в связи с инвалидностью.

Согласно ст. 33 закона о пенсионном страховании, пенсию по инвалидности должны назначать в фиксированных размерах. А именно:

для лиц с инвалидностью первой группы — 100% от размера пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью второй группы — 90% от размера пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью третьей группы — 50% размера пенсии по возрасту (с учетом страхового стажа лица и заработка, с которого делались взносы).

В стаж при определении размера пенсии по возрасту, из которого рассчитывается размер пенсии по инвалидности, кроме имеющегося стажа может засчитываться также период с даты установления инвалидности до достижения пенсионного возраста.

В связи с этим при наличии необходимого количества стажа неработающим лицам с инвалидностью предоставляется право по их выбору иметь пенсию по инвалидности в сумме пенсии по возрасту (то есть в 100% пенсии).

Кроме того, к пенсии по инвалидности и пенсии по возрасту могут начисляться надбавки (на уход/на содержание), повышения, дополнительные суммы пенсии.

В частности, постановление №654 предусматривает надбавку на уход в сумме 50 грн:

для лиц с инвалидностью первой группы;

для одиноких лиц с инвалидностью второй группы, которым нужен регулярный посторонний уход;

для одиноких лиц с инвалидностью второй группы, достигших пенсионного возраста;

для одиноких лиц с инвалидностью третьей группы, достигших пенсионного возраста;

для одиноких лиц, получателей пенсий по возрасту и за выслугу лет, которым нужен регулярный посторонний уход.

Одинокими считаются лица, не имеющие трудоспособных родственников, которые обязаны по закону их содержать. В частности, обязанность содержания возлагается на детей (независимо от совместного/раздельного проживания с родителями).

Учитывая это, признание человека лицом с инвалидностью и переход на такой вид пенсии не приведет к сокращению размера пенсии. В частности, гражданин может или остаться на пенсии по возрасту или получать пенсию по инвалидности в сумме пенсии по возрасту.

Правила перевода с одного вида пенсии на другой

В соответствии со статьей 10 закона о пенсионном страховании, если граждане одновременно имеют право на разные виды пенсий, то может назначаться только один из этих видов пенсии по выбору, учитывая то, где будут более высокие выплаты.

Процедура перевода с одного вида пенсии на другой может осуществляться с даты подачи заявления на основе:

документов о стаже;

информации о заработной плате (доходе);

других документов, имеющихся в пенсионном деле на время перевода с одного вида пенсии на другой;

дополнительных документов, полученных органами ПФУ.

