Пенсії в Україні — що треба знати про одночасне право на виплати за віком та за інвалідністю

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як діяти, якщо людина має одночасне право на два види пенсії: за віком та у зв'язку з інвалідністю. Згідно з правилами, скористатися дозволяється лише одним із них.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Право на дві пенсійні виплати одразу

У фонді уточнили, як бути у ситуації, коли громадянин отримував пенсію за віком, а згодом його визнали особою з інвалідністю. Оскільки дозволяється отримувати тільки один вид пенсії, то важливо розуміти, чи не втратить людина у коштах у разі переходу на другий вид пенсії. В даному випадку — на пенсію у зв'язку з інвалідністю.

Згідно зі ст. 33 закону про пенсійне страхування, пенсію з інвалідності мають призначати у фіксованих розмірах. А саме:

для осіб з інвалідністю першої групи — 100% від розміру пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю другої групи — 90% від розміру пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 50% від розміру пенсії за віком (з урахуванням страхового стажу особи та заробітку, з якого робилися внески).

До стажу під час визначення розміру пенсії за віком, з якого розраховується розмір пенсія з інвалідності, крім наявного стажу може зараховуватися також період із дати встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку.

У зв'язку з цим за наявності необхідної кількості стажу непрацюючим особам з інвалідністю надається право за їх вибором мати пенсію з інвалідності в сумі пенсії за віком (тобто у 100% пенсії).

Окрім того, до пенсії з інвалідності та пенсії за віком можуть вславлюватися надбавки (на догляд/на утриманців), підвищення, додаткові суми пенсії.

Зокрема, постанова №654 передбачає надбавку на догляд у сумі 50 грн:

для осіб з інвалідністю першої групи;

для самотніх осіб з інвалідністю другої групи, яким потрібен регулярний сторонній догляд;

для самотніх осіб з інвалідністю другої групи, які досягли пенсійного віку;

для самотніх осіб з інвалідністю третьої групи, які досягли пенсійного віку;

для самотніх осіб, одержувачів пенсій за віком та за вислугу років, яким потрібен регулярний сторонній догляд.

Самотніми вважаються особи, які не мають працездатних родичів, які зобов’язані за законом їх утримувати. Зокрема, обов’язок утримання покладається на дітей (незалежно від спільного/роздільного проживання з батьками).

З огляду на це, визнання людини особою з інвалідністю та перехід на такий вид пенсії не призведе до скорочення розміру пенсії. Зокрема, громадянин може або лишитися на пенсії за віком або отримувати пенсію з інвалідності у сумі пенсії за віком.

Правила переведення з одного виду пенсії на інший

Відповідно до статті 10 закону про пенсійне страхування, якщо громадяни одночасно мають право на різні види пенсій, то може призначатися лише один із цих видів пенсії за вибором, з огляду на те, де будуть вищі виплати.

Процедура переведення з одного виду пенсії на інший може здійснюватися з дати подання заяви на основі:

документів про стаж;

інформації про заробітну плату (дохід);

інших документів, що є у пенсійній справі на час переведення з одного виду пенсії на інший;

додаткових документів, одержаних органами ПФУ.

