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Главная Финансы Право на доплату к пенсии — кому государство гарантирует 870 грн

Право на доплату к пенсии — кому государство гарантирует 870 грн

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 06:10
Пенсия в 2025 году — кто имеет право на дополнительную выплату в 870 грн
Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какой категории населения доплачивают ежемесячно по 870 грн в 2025 году. Некоторым украинским гражданам законодательство предусматривает предоставление доплаты к пенсии в размере 37% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Кто имеет право на доплату в 870 грн в 2025 году

Согласно ст. 1 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", на дополнительную спецвыплату имеют право некоторые многодетные матери.

Речь идет о женщинах, которые родили семь детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Также им разрешается выходить на заслуженный отдых на досрочных условиях, если хватает имеющегося страхового стажа.

Так, воспользоваться соответствующей возможностью могут многодетные женщины при следующих условиях:

  • в случае достижения 50 лет;
  • если имеет не менее 15 лет страхового стажа.

В законе закреплен размер дополнительной денежной доплаты для тех, кто родил или усыновил семерых детей, в 37% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель остался на уровне предыдущего года в 2361 грн, поэтому сумма ежемесячной доплаты составляет 870 грн.

Правила предоставления пенсии и доплаты многодетным женщинам

Украинские гражданки, которые подпадают под вышеупомянутые требования, имеют право оформить льготную пенсию и соответствующую надбавку.

Для этого необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где нужно подать заявление. Также необходимо приложить такой пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка или документы, где подтверждается стаж работы;
  • свидетельства о рождении всех семи детей;
  • паспорта детей (если есть).

Ранее мы рассказывали о том, кто может ежемесячно получать дополнительно к пенсии по 5 тыс. грн. Такая выплата осуществляется лишь последние несколько лет.

Также мы сообщали, кто имеет право на пенсию в 40% от минимальной заработной платы. На выплаты могут рассчитывать исключительно те, кому исполнилось 65 лет.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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