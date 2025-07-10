Пенсия в 2025 году — кто имеет право на дополнительную выплату в 870 грн

Право на доплату к пенсии — кому государство гарантирует 870 грн
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какой категории населения доплачивают ежемесячно по 870 грн в 2025 году. Некоторым украинским гражданам законодательство предусматривает предоставление доплаты к пенсии в размере 37% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.
Кто имеет право на доплату в 870 грн в 2025 году
Согласно ст. 1 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", на дополнительную спецвыплату имеют право некоторые многодетные матери.
Речь идет о женщинах, которые родили семь детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Также им разрешается выходить на заслуженный отдых на досрочных условиях, если хватает имеющегося страхового стажа.
Так, воспользоваться соответствующей возможностью могут многодетные женщины при следующих условиях:
- в случае достижения 50 лет;
- если имеет не менее 15 лет страхового стажа.
В законе закреплен размер дополнительной денежной доплаты для тех, кто родил или усыновил семерых детей, в 37% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель остался на уровне предыдущего года в 2361 грн, поэтому сумма ежемесячной доплаты составляет 870 грн.
Правила предоставления пенсии и доплаты многодетным женщинам
Украинские гражданки, которые подпадают под вышеупомянутые требования, имеют право оформить льготную пенсию и соответствующую надбавку.
Для этого необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где нужно подать заявление. Также необходимо приложить такой пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- трудовая книжка или документы, где подтверждается стаж работы;
- свидетельства о рождении всех семи детей;
- паспорта детей (если есть).
Ранее мы рассказывали о том, кто может ежемесячно получать дополнительно к пенсии по 5 тыс. грн. Такая выплата осуществляется лишь последние несколько лет.
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