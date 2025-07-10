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Головна Фінанси Право на доплату до пенсії — кому держава гарантує 870 грн

Право на доплату до пенсії — кому держава гарантує 870 грн

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 06:10
Пенсія у 2025 році — хто має право на додаткову виплату у 870 грн
Людина тримає гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, якій категорії населення доплачують щомісяця по 870 грн у 2025 році. Деяким українським громадянам законодавство передбачає надання доплати до пенсії у розмірі 37% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Хто має право на доплату у 870 грн у 2025 році

Згідно зі ст. 1 закону № 1767-ІІІ "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", на додаткову спецвиплату мають право деякі багатодітні матері. 

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Йдеться про жінок, які народили семеро дітей та виховали їх до шестирічного віку. Також їм дозволяється виходити на заслужений відпочинок на дострокових умовах, якщо вистачає наявного страхового стажу.

Так, скористатися відповідною можливістю можуть багатодітні жінки за таких умов:

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  • у разі досягнення 50 років;
  • якщо має щонайменше 15 років страхового стажу.

У законі закріплений розмір додаткової грошової доплати для тих, хто народив чи всиновив семеро дітей, у 37% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році цей показник залишився на рівні попереднього року у 2361 грн, тому сума щомісячної доплати становить 870 грн.

Правила надання пенсії та доплати багатодітним жінкам

Українські громадянки, які підпадають під вищезазначені вимоги, мають право оформити пільгову пенсію та відповідну надбавку. 

Для цього необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ), де потрібно подати заяву. Також необхідно додати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка чи документи, де підтверджується стаж роботи;
  • свідоцтва про народження всіх семи дітей;
  • паспорти дітей (якщо є).

Раніше ми розповідали про те, хто може щомісяця отримувати додатково до пенсії по 5 тис. грн. Така виплата здійснюється лише останні кілька років.  

Також ми повідомляли, хто має право на пенсію у 40% від мінімальної заробітної плати. На виплати можуть розраховувати виключно ті, кому виповнилося 65 років. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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