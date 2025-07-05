Пенсії у 2025 році — кому з українців гарантують виплату у 40% від мінімальної зарплати

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським громадянам у 2025 році нараховують надбавки для гарантованої мінімальної пенсійної виплати, передбаченої законодавством. На додаткові кошти можуть розраховувати ті, хто досягнув 65 років і отримують пенсію (за віком, з інвалідності, у разі втрати годувальника чи за вислугою років).

Це прописано у ст. 28 закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Хто має право на гарантовану мінімальну виплату

За даним ПФУ, починаючи з 2018 року, громадянам, віком 65 років, законодавство гарантує мінімальну пенсію за віком. Тобто виплата не може бути нижчою за затверджений рівень, не менший за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

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Для таких виплат передбачені наступні умови:

громадянину має бути більше 65 років;

у чоловіків має бути в наявності щонайменше 35 років страхового стажу, а в жінок — мінімум 30 років;

пенсія таких осіб (разом з можливими доплатами до прожиткового мінімуму) не може перевищувати 40% від мінімальної зарплати.

Як наголошують у фонді, коли громадянину виповнюється 65 років, то його пенсійну виплату переглядають в автоматичному режимі. Тобто спеціально не потрібно звертатися до ПФУ, адже підвищення суми відбудеться самостійно одразу з дати народження.

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Проте для тих громадян пенсійного віку, які продовжують працювати чи мають бізнес, перерахунок здійснять із застосуванням нового показника мінімальної зарплати лише після звільнення та припинення своєї діяльності. Такий підхід покликаний стимулювати трудову активність людей.

Розмір доплати для тих, хто досягнув 65 років

За даними фахівців, відповідні правила поширюються також на тих громадян, у кого такий вік настав після проведеної індексації.

"У тих, хто не працює, має повний стаж і досяг 65 років (тобто три умови) пенсія від 1 березня 2025 року не може бути нижчою за 3758 гривень. Якщо такій людині виповнилося 65 років пізніше та її пенсія була меншою, то після дня народження її мають автоматично підтягнути до 3758 гривень", — пояснили експерти.

Тобто держава забезпечує мінімальний гарантований соцзахист найстарших громадян, підвищуючи рівень пенсії за умови наявності необхідної кількості стажу.

Раніше ми писали, хто з українців має право на доплату до пенсії у 5 тис. грн. Відповідна додаткова виплата передбачена законом для борців за незалежність країни у ХХ столітті.

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