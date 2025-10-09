Видео
Надбавки к пенсиям — кому ежемесячно доплачивают по 20%

Надбавки к пенсиям — кому ежемесячно доплачивают по 20%

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 06:10
Пенсии и надбавки в Украине — кто может ежемесячно получать на 20% больше
Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

Украинским гражданам законодательство предусматривает целый ряд различных надбавок к пенсиям, в частности возрастные от 70, 75 и 80 лет, за донорство, за уход за детьми, за одинокое проживание и личные заслуги. Также существует доплата в 20% от размера пенсии за постоянное проживание в определенных местностях со сложными условиями жизни.

Кто именно имеет право на такой вид надбавки, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому гарантируют доплату в 20% от размера пенсии

Речь идет о надбавке, утвержденной законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине". Такой статус имеют громады в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Тем, кто проживает в горных населенных пунктах, предоставляется ежемесячная надбавка к пенсии в 20% от ее размера. Она призвана в определенной степени компенсировать более сложные условия жизни в таких регионах.

Есть обязательные условия на получение соответствующей надбавки, которых должны придерживаться граждане. В частности, необходимо соответствовать следующим критериям:

  1. Фактически проживать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд.
  2. Не находиться за границей более 60 дней подряд (кроме командировок, лечения, обучения).
  3. Не получать пенсии в других населенных пунктах.

Правила оформления статуса и получения надбавки

Тем, кто проживает в западных областях, надбавку за проживание в горных населенных пунктах не назначают автоматически. Ее оформление требует личного обращения в Пенсионный фонд. Для этого необходимо:

  • проверить статус населенного пункта, чтобы убедиться, что его официально признали горным, согласно правительственному постановлению № 647;
  • обратиться в местные органы для получения справки, которая подтвердит статус жителя горного населенного пункта (сельский или городской совет, Центр предоставления административных услуг);
  • предоставить документы Пенсионному фонду, в частности, соответствующую справку.

Если лицо соответствовало указанным критериям и имело право на доплаты, но не воспользовалось им, то ее назначат с даты приобретения такого права, однако не ранее 1 января 2025 года.

Ранее мы писали, кому государство назначило минимальные пенсии в 17,5 тыс. грн. Речь идет о выплатах, связанных с инвалидностью из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Также мы рассказывали о том, что минимальные пенсии в следующем году должны повысить на 234 грн в случае принятия проекта госбюджета. Тогда как максимальные выплаты вырастут более чем на 2 тыс. грн.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
