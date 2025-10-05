Пенсии в 2026 году — кто из украинцев сможет рассчитывать на повышение в 2,3 тыс. грн

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинское правительство в проекте Государственного бюджета предлагает пересмотреть размер минимальной и максимальной пенсии в следующем году. Так, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц планируют повысить на 234 грн, а это означает, что на столько же повысится минимальная выплата, а максимальный размер пенсии вырастет более чем на 2 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные, прописанные в законопроекте №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Реклама

Читайте также:

Новые уровни показателей для соцвыплат в 2026 году

Так, согласно проекту Госбюджета ожидается изменение ключевых показателей, от которых зависят социальные выплаты.

Впервые с 2024 года планируют обновить уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Речь идет о таких размерах показателей на 2026 год:

Минимальная заработная плата — с нынешних 8 тыс. грн до 8,65 тыс. грн (больше на 8%). Общий прожиточный минимум — с действующих 2,92 тыс. грн до 3,2 тыс. грн (рост на 9,9%). Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с нынешних 3,03 тыс. грн до 3,33 тыс. грн (больше на 9,9%). Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц — с действующих 2,36 тыс. грн до 2,59 тыс. грн (выше на 9,9%).

Изменение уровня пенсии по возрасту в 2026 году

Таким образом, в случае принятия главной сметы страны с соответствующими предложениями, изменится уровень минимальной пенсии украинцев, ведь он равен уровню прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В следующем году наименьший возможный размер пенсии граждан возрастет на 234 грн, до 2,59 тыс. грн.

В то же время, на наибольшее повышение пенсионной выплаты смогут рассчитывать те, кто имеет право на максимальные размеры выплат. Нормы законодательства ограничивают максимальную пенсию десятью прожиточными минимумами. Учитывая это, самая большая пенсия в Украине вместе с возможными доплатами может вырасти на более чем 2,34 тыс. грн, до 25,95 тыс. грн с 2026 года.

Однако максимальные пенсии для чиновников в следующем году также будут ограничены специальными коэффициентами, применяемыми к той части пенсии, которая будет превышать десять прожиточных минимумов.

Согласно проекту Бюджетной декларации на последующие годы, ожидается изменение размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии по возрасту). Правительство прогнозирует рост показателя до такого уровня:

в 2027 году — до 2,7 тыс. грн;

в 2028 году — до 2,8 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в ПФУ объяснили, как поступить в ситуации, когда гражданин получил одновременно право на пенсию по возрасту и по инвалидности. Законодательство позволяет получать только один вид пенсии.

Также мы рассказывали, что некоторые граждане могут потерять право на пенсионные выплаты, если не выполнят одно важное требование. Речь идет об обязанности предоставить в ПФУ уведомление об отсутствии выплат от России.