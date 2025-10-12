Пенсії у 2025 році — хто може отримувати щомісячну доплату у розмірі 700 грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українські громадяни можуть розраховувати на отримання доплат до пенсійних виплат у разі наявності страхового стажу, що перевищує норму. Завдяки особливому розрахунку дехто зможе претендувати на доплату у 700 грн.

Роль страхового стажу у праві на пенсії у 2025 році

Норми нарахування пенсії залежно від кількості страхового стажу прописані у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ними, щороку українцям дедалі важче оформити пенсії за віком, адже вимоги до стажу, що надає право на неї, посилюються. Зокрема, у 2025 році громадяни повинні мати страхового стажу на один рік більше, щоб вчасно вийти на заслужений відпочинок. А саме:

у 60 років — за наявності 32 років стажу;

у 63 роки — якщо є 22 років стажу;

у 65 років — за наявності 15 років стажу.

У зв'язку з цим деяким громадянам не вдасться вчасно оформити пенсію за віком через відсутність достатнього обсягу стажу. На такі випадки передбачена можливість купівлі необхідних років стажу.

Однак частина громадян має страхового стажу більше, ніж достатньо. У таких випадках держава гарантує нарахування доплат до пенсійних виплат. Йдеться про додаткові виплати за понаднормовий стаж.

Правила розрахунку доплати за надстаж

Для розрахунку доплати за надстаж існує спеціальна формула. Згідно з нею, кожен додатковий рік страхового стажу гарантує нарахування 1% до пенсії за віком від її розміру, однак не більш ніж 1% від рівня прожиткового мінімуму. Важливий термін виходу на пенсію:

У разі виходу до жовтня 2011-го — стаж вважається понаднормовим понад 25 років (для чоловіків), більш ніж 20 років (для жінок). У разі виходу після жовтня 2011-го — стаж вважається понаднормовим понад 35 років (у чоловіків), понад 30 років (у жінок).

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму дорівнює 2,36 тис. грн. У зв'язку з цим пенсіонери, у яких є 30 років страхового стажу і пенсія більша за мінімальну, мають право на доплату у 708 грн. А саме по 23,61 грн за кожен рік надстажу:

2 361 грн х 30% = 708 грн.

