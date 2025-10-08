Зарплаты для бронирования — как определяют средний доход на предприятиях

Человек держит кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине во время военного положения действуют особые требования к предприятиям для предоставления статуса критически важного, в частности, в вопросе средней заработной платы. Известно, как определяют средний доход, а также, учитывают ли отпускные и компенсацию неиспользованного отпуска.

Об этом говорится в разъяснении Министерства экономики в письме от 7 марта 2025 года.

Требования к зарплатам критически важных предприятий

В соответствии с нормами законодательства (пункта 8 Порядка бронирования), военнообязанные работники, занятые на критически важных предприятиях и учреждениях из списков на бронирование, должны получать ежемесячную заработную плату в течение всего срока отсрочки от призыва в размере не ниже уровня минимальной зарплаты в Украине, установленной на текущий год, и умноженной на коэффициент 2,5.

В 2025 году минимальная заработная плата равна 8 тыс. грн, учитывая это, размер дохода работника должен составлять минимально 20 тыс. грн (8 тыс. грн × 2,5). В случае принятия Верховной Радой законопроекта "О Госбюджете-2026" — со следующего года показатель достигнет 21,62 тыс. грн.

В то же время на таких предприятиях у незабронированных работников зарплата может быть меньше 20 тыс. грн, однако есть угроза потерять статус критического. Ключевым требованием для этого является именно уровень среднемесячной заработной платы забронированных работников или совокупной средней зарплаты всех работников. Он должен составлять 20 тыс. грн. В случае потери предприятием такого статуса — это может грозить отменой бронирования для всех работников.

Входят ли отпускные и компенсации в среднюю зарплату

Согласно правилам, в расчёт средней зарплаты на предприятии для поддержания статуса критически важного могут учитывать компенсации за неиспользованный отпуск в случае увольнения и суммы отпускных сотрудников.

Также для определения средней зарплаты используют сумму следующих составляющих:

сумма начисленной зарплаты работников;

суммы оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности;

суммы пособия по временной нетрудоспособности, которую выплачивают из средств ПФУ.

