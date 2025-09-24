Работа помощником ветерана — какие условия и как изменилась зарплата в 2025 году

Зарплаты помощников ветеранов — какие суммы и условия в 2025 году
В Украине граждане могут устроиться на работу специалистом по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, которая стала особенно актуальной во время полномасштабной войны. Таким работникам существенно повысили заработную плату в 2025 году, а приобщиться к ней могут все, кто имеет образование не ниже уровня бакалавра.
Условия для работы специалистом по сопровождению ветеранов
Власти во время военного положения ввели новую профессию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" с целью поддержки бойцов, которые возвращаются с войны. Они считаются штатными работниками коммунальных учреждений сферы управления сельских, поселковых и городских советов.
Среди обязанностей таких работников:
- предоставление сопровождения ветеранам/демобилизованным лицам/членам семей по государственным направлениям и сервисам;
- информирование обо всех имеющихся услугах и соцгарантии по жилью, реабилитации и работе;
- обеспечение первичной психологической помощи;
- контроль потребностей, сбор аналитики и отчетов по предоставлению услуг.
Стать таким специалистом можно в случае соответствия требованиям
относительно гражданства (украинское) и уровня образования. В частности, претендовать на такую работу могут те, кто образовательный уровень не ниже бакалавра в сферах:
- образования, культуры, искусства и гуманитарных наук;
- социальных наук, журналистики и информации;
- бизнеса, администрирования и права;
- информационных технологий;
- инженерии, производства и строительства;
- здравоохранения и соцобеспечения;
- транспорта и услуг;
- безопасности и обороны.
Приоритет для предоставления такой работы имеют граждане с такими статусами:
- ветеран войны;
- имеющиеся особые заслуги перед Родиной;
- пострадавший участник Революции Достоинства;
- родство с погибшим/умершим ветераном;
- регистрация в Едином государственном реестре ветеранов войны.
Как изменилась зарплата сопровождающих ветеранов
Когда появилась профессия по сопровождению ветеранов, средняя заработная плата составляла 17,9 тыс. грн. В 2025 году правительство приняло решение (редакция постановления №868) о повышении оплаты труда до не менее 25 тыс. грн, куда будет входить обязательная выплата доплат и премий. Согласно ей:
- размер зарплаты за полный объем месячной (часовой) нормы труда должен составлять 25 тыс. грн для специалистов без категории.
- объем оплаты труда специалистов первой-второй категории и ведущих специалистов предусмотрен на более высоком уровне.
В частности, за фактически отработанное время предусмотрены надбавки:
- за особый характер труда до 50% от размера оклада;
- за сложную, напряженную работу до 50% от уровня оклада.
