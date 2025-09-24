Работа помощником ветерана — какие условия и как изменилась зарплата в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане могут устроиться на работу специалистом по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, которая стала особенно актуальной во время полномасштабной войны. Таким работникам существенно повысили заработную плату в 2025 году, а приобщиться к ней могут все, кто имеет образование не ниже уровня бакалавра.

Условия для работы специалистом по сопровождению ветеранов

Власти во время военного положения ввели новую профессию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" с целью поддержки бойцов, которые возвращаются с войны. Они считаются штатными работниками коммунальных учреждений сферы управления сельских, поселковых и городских советов.

Среди обязанностей таких работников:

предоставление сопровождения ветеранам/демобилизованным лицам/членам семей по государственным направлениям и сервисам;

информирование обо всех имеющихся услугах и соцгарантии по жилью, реабилитации и работе;

обеспечение первичной психологической помощи;

контроль потребностей, сбор аналитики и отчетов по предоставлению услуг.

Стать таким специалистом можно в случае соответствия требованиям

относительно гражданства (украинское) и уровня образования. В частности, претендовать на такую работу могут те, кто образовательный уровень не ниже бакалавра в сферах:

образования, культуры, искусства и гуманитарных наук;

социальных наук, журналистики и информации;

бизнеса, администрирования и права;

информационных технологий;

инженерии, производства и строительства;

здравоохранения и соцобеспечения;

транспорта и услуг;

безопасности и обороны.

Приоритет для предоставления такой работы имеют граждане с такими статусами:

ветеран войны;

имеющиеся особые заслуги перед Родиной;

пострадавший участник Революции Достоинства;

родство с погибшим/умершим ветераном;

регистрация в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Как изменилась зарплата сопровождающих ветеранов

Когда появилась профессия по сопровождению ветеранов, средняя заработная плата составляла 17,9 тыс. грн. В 2025 году правительство приняло решение (редакция постановления №868) о повышении оплаты труда до не менее 25 тыс. грн, куда будет входить обязательная выплата доплат и премий. Согласно ей:

размер зарплаты за полный объем месячной (часовой) нормы труда должен составлять 25 тыс. грн для специалистов без категории.

объем оплаты труда специалистов первой-второй категории и ведущих специалистов предусмотрен на более высоком уровне.

В частности, за фактически отработанное время предусмотрены надбавки:

за особый характер труда до 50% от размера оклада;

за сложную, напряженную работу до 50% от уровня оклада.

