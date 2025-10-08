Відео
Головна Фінанси Право на бронювання працівників — вимоги до середньої зарплати

Право на бронювання працівників — вимоги до середньої зарплати

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:30
Зарплати для бронювання — як визначають середній дохід на підприємствах
Людина тримає гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні під час воєнного стану діють особливі вимоги до підприємств для надання статусу критично важливого, зокрема, у питанні середньої заробітної плати. Відомо, як визначають середній дохід, а також, чи враховують відпускні та компенсацію невикористаної відпустки.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства економіки у листі від 7 березня 2025 року.

Читайте також:

Вимоги до зарплат критично важливих підприємств

Відповідно до норм законодавства (пункту 8 Порядку бронювання), військовозобов’язані працівники, зайняті на критично важливих підприємствах та установах зі списків на бронювання, повинні отримувати щомісячну заробітну плату протягом всього терміну відстрочки від призову у розмірі не нижчому від рівня мінімальної зарплатні в Україні, встановленої на поточний рік, та помноженої на коефіцієнт 2,5.

У 2025 році мінімальна заробітна плата дорівнює 8 тис. грн, з огляду на це, розмір доходу працівника має становити мінімально 20 тис. грн (8 тис. грн × 2,5). У разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про Держбюджет-2026" — з наступного року показник сягне 21,62 тис. грн.

Водночас на таких підприємствах у незаброньованих працівників зарплата може бути меншою за 20 тис. грн, однак є загроза втратити статус критичного. Ключовою вимогою для цього є саме рівень середньомісячної заробітної плати заброньованих працівників або сукупної середньої зарплатні усіх робітників. Він має становити 20 тис. грн. У разі втрати підприємством такого статусу — це може загрожувати скасуванням бронювання для всіх робітників.

Чи входять відпускні та компенсації до середньої зарплати

Згідно з правилами, у розрахунок середньої зарплати на підприємстві для підтримання статусу критично важливого можуть враховувати компенсації за невикористану відпустку у разі звільнення та суми відпускних співробітників.

Також для визначення середньої зарплати використовують суму таких складників:

  • сума нарахованої зарплати працівників;
  • суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності;
  • суми допомоги з тимчасової непрацездатності, яку виплачують з коштів ПФУ.

Раніше ми писали, що у жовтні збільшені доплати за роботу в несприятливих умовах праці отримають педагоги з 84 тергромад. Йдеться про суму у 4 тис. грн.   

Також ми розповідали про те, що фахівцям із супроводу ветеранів почнуть нараховувати вищу зарплату у 2025 році. Стати таким працівником зможуть ті, хто дотримається певних вимог щодо освіти. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
