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Главная Финансы Право на более высокие пенсии: кому дадут 60% от суммы зарплаты

Право на более высокие пенсии: кому дадут 60% от суммы зарплаты

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 06:10
Пенсии в Украине: как и кто может получить сумму в 60% от суммы зарплаты
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, каким категориям работников государство гарантирует начисление пенсии в размере 60% от суммы заработной платы, тогда как для большинства граждан доля выплат не превышает 30% дохода. Для получения права на особый подход при начислении необходимо соблюсти несколько условий.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Кому гарантируют пенсию в размере 60% от суммы дохода

Как поясняют в Пенсионном фонде, на особый подход при расчете будущей пенсии в Украине могут рассчитывать граждане, работавшие на государственной службе. В соответствии с законом № 889 "О государственной службе" от 10.12.2015, право на назначение соответствующих выплат закреплено в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В ПФУ отмечают, что пенсию государственным служащим назначают с даты обращения гражданина, однако не ранее возникновения соответствующего права, в размере 60% суммы их заработной платы, включающей все виды оплаты труда, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

В то же время для тех граждан, которые на момент оформления пенсии уже не считались государственными служащими, будет начислена выплата в размере зарплаты действующего государственного служащего аналогичной должности и ранга по последнему месту работы на соответствующей службе вместе со всеми имеющимися видами оплаты труда, с которой уплачены взносы в ПФУ.

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В фонде напомнили, что тем госслужащим, которые ранее оформили пенсию, ее размер определялся иначе. Доля составляла 90% от заработной платы. Таким образом, госслужащие, выходящие на пенсию позже, получают по закону на 30% меньше, чем остальные.

На каких условиях назначают пенсию государственным служащим

Согласно правилам, пенсия государственным служащим может назначаться, если на 1 мая 2016 года были соблюдены следующие условия:

  1. Накоплен страховой стаж не менее 10 лет на должностях соответствующих категорий на государственной службе, определенных законом № 3723, и по состоянию на вышеуказанную дату занимали должность государственного служащего;
  2. Имеется не менее 20 лет страхового стажа на должностях государственной службы, независимо от наличия работы на указанную дату.

Выплаты назначаются при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, и необходимого стажа государственной службы:

  • для мужчин, возраст которых превышает 62 года;
  • для женщин, достигших пенсионного возраста в соответствии со статьей 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Среди составляющих заработной платы сотрудников госоргана, прошедшего классификацию должностей государственной службы, есть как фиксированные выплаты, так и вариативные. Речь идет о:

  • должностном окладе;
  • надбавке за ранг государственного служащего;
  • надбавке за выслугу лет;
  • месячной/квартальной премии;
  • компенсации за дополнительную нагрузку/компенсации за вакантную должность;
  • помощи, начисляемой при предоставлении оплачиваемого отпуска;
  • материальной помощи на социально-бытовые вопросы;
  • прочих доплатах, предусмотренных нормами украинского законодательства.

В частности, размеры надбавок за ранг следующие:

  • 1-й ранг — 1000 грн;
  • 2-й ранг — 900 грн;
  • 3-й ранг — 800 грн;
  • 4-й ранг — 700 грн;
  • 5-й ранг — 600 грн;
  • 6-й ранг — 500 грн;
  • 7-й ранг — 400 грн;
  • 8-й ранг — 300 грн;
  • 9-й ранг — 200 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, кто получит на 4 000 грн больше минимальной пенсии в июле. В этом году усиленная государственная поддержка коснулась родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих, защищавших страну от агрессии РФ. С марта для некоторых категорий граждан гарантированная сумма достигла 10 020 грн.

Также Новини.LIVE сообщали о том, кто может оформить надбавку в размере 35% от уровня минимальной пенсии в июле. Обратиться за назначением соответствующих выплат могут граждане, имеющие особые заслуги перед родиной. В частности, на такие доплаты имеют право те, кто совершил героический поступок или добился выдающихся достижений в трудовой сфере.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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