Минимальная пенсия: кто получил право на повышенную на 4 000 грн выплату в июле

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года некоторые граждане получат от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) увеличенные суммы минимальных пенсий. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые весной были пересмотрены для одной категории людей сразу почти на 4 000 грн.

О том, кто получит более высокие пенсии, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому значительно повысили минимальные пенсии в Украине в 2026 году

По информации Министерства по делам ветеранов, в этом году усиленная государственная поддержка коснулась семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, защищавших Украину от российской агрессии.

Обеспечение минимальными гарантиями родственников военнослужащих прописано в постановлении Кабинета министров № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Такой группе граждан предусмотрена особая социальная поддержка.

В частности, в этом году увеличили размер минимальной пенсии для семей, в которых помощь получают два и более человека (кроме нетрудоспособной матери или отца, жены или мужа), а также для как минимум двух детей погибших защитников.

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В июле минимальное пенсионное пособие должно быть начислено на 3 920 грн больше, чем в аналогичный период прошлого года. С марта гарантированная сумма достигла 10 020 грн.

Еще более существенно выросли минимальные пенсии для нетрудоспособных членов семей погибших или пропавших без вести бойцов — на 5 100 грн. Их назначают матери или отцу, жене или мужу, а также ребенку, получающему социальные выплаты вместо пенсии. Теперь каждое такое лицо получит по 12 810 грн.

Согласно решению правительства, соответствующие выплаты будут подлежать ежегодной индексации. Перерасчет фонд будет осуществлять автоматически, без необходимости личного обращения.

Какие документы необходимы при оформлении пенсии

Если граждане подпадают под вышеуказанные требования, то могут обратиться в уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где погибший/пропавший без вести проходил военную службу, если до этого не получал пенсию.

Если же ему начисляли пенсию, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Там нужно подать заявление на назначение пенсии.

Также следует подготовить следующие документы (копии):

паспорт/информацию об адресе регистрации или фактического проживания;

налоговый код;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документ, подтверждающий родственные отношения (это может быть свидетельство о рождении/браке);

документ, подтверждающий нетрудоспособность;

справка о группе инвалидности (при необходимости);

заключение о присвоении инвалидности до достижения совершеннолетия лицам старше 18 лет;

справка из учебного заведения о получении образования членами семьи (дневная форма);

документ, подтверждающий стаж работы от 20 лет (мать/жена, которым более 50–55 лет);

документ, подтверждающий, что пасынок/падчерица не получали алименты;

реквизиты банковского счета.

Согласно правилам, начисление пенсии произойдет, если военнослужащий погиб/умер при следующих обстоятельствах:

на военной службе;

в течение трех месяцев после увольнения;

спустя более трех месяцев вследствие получения во время службы ранения/контузии/болезни.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому в августе этого года ПФУ выплатит денежную помощь к основной пенсии. Дополнительные суммы будут предоставлены отдельным категориям граждан, начиная с 450 грн. Вопрос о праве на такие выплаты следует уточнить в фонде, ведь в некоторых случаях потребуется подать заявление.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из граждан имеет право на социальную пенсию. Как поясняют в ПФУ, под ней подразумеваются не страховые выплаты, а помощь вместо традиционной пенсии. Ее гарантирует государство малообеспеченным лицам, утратившим трудоспособность. Сумма помощи определяется в виде процента от прожиточного минимума и категории получателя.