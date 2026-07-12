35% от минимальной пенсии: какие нужны документы для доплаты в июле

Надбавка в 35% от минимальной пенсии: кто может оформить в июле
В Украине законодательство гарантирует дополнительную финансовую поддержку гражданам, внесшим значительный вклад в развитие родины, которая может достигать 35% от минимальной пенсии. Известно, какие категории населения могут обратиться за оформлением соответствующих выплат в июле 2026 года.
Об особенностях предоставления дополнительной государственной поддержки рассказывает редакция Новини.LIVE.
При каких условиях гарантируются доплаты к пенсии до 35%
В июле этого года украинские граждане смогут оформить специальные доплаты к пенсиям, которые могут колебаться от 23% до 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и назначаются за особые заслуги перед Украиной. Их устанавливают за выдающиеся героические поступки или достижения в трудовой сфере.
Особенности назначения таких выплат и список лиц, которые могут на них претендовать, прописаны в законе № 1767 "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
В частности, специальные надбавки назначаются:
- Участникам боевых действий (УБД)/ветеранам войны, имеющим ордена за личное мужество и героизм при защите страны.
- Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя орденами Украины после провозглашения независимости, лицам, имеющим звание "народный" с 1991 года;
- Гражданам, имеющим государственные награды, почетные звания или статус лауреата государственных премий, в частности звание "Заслуженный".
- Спортсменам, имеющим чемпионские звания, собственные рекорды, установленные на европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях.
- Космонавтам, которые выходили в открытый космос или управляли экспериментальными летательными аппаратами.
- Матерям, воспитавшим от пяти детей до шестилетнего возраста (а также усыновившим).
- Лицам, признанным борцами за независимость Украины в соответствии с законом "О правовом статусе и почтении памяти борцов за независимость Украины в XX веке".
Размеры выплат и необходимые документы
Нормы пенсионного законодательства предусматривают, что размер ежемесячных надбавок к пенсионным выплатам за особые заслуги может колебаться от 23% до 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2026 года.
В этом году показатель вырос (до 2 595 грн), поэтому суммы надбавок изменились следующим образом: от 597 до 908 грн.
В то же время граждане могут иметь право только на один вид надбавок, даже если подпадают под несколько видов.
Выплаты за особые заслуги не могут назначаться автоматически, поэтому, чтобы оформить доплаты к пенсии в июле, украинцы должны обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и написать заявление. Также его можно подать через электронный портал ПФУ.
К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов:
- удостоверение;
- награды;
- дипломы;
- справки;
- другие официальные документы.
В случае смерти гражданина, имевшего право на доплату, ее могут переоформить ближайшие родственники. В таких обстоятельствах назначается от 70% до 90% от суммы доплаты.
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