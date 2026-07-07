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Главная Финансы Пенсионерам начислят доплату в 650 грн в августе: кто в списке

Пенсионерам начислят доплату в 650 грн в августе: кто в списке

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Дата публикации 7 июля 2026 06:10
Пенсионеры получат доплаты к пенсии в августе: кто и как может оформить 650 грн
Пожилая женщина, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года государство начислит некоторым категориям украинцев денежную помощь к пенсии. Выплаты будут зависеть от наличия определенных статусов, в частности, некоторые граждане получат дополнительно 650 грн.

О том, кому предусмотрены доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кто из украинцев получит доплаты к пенсии в августе

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), речь идет о начислении различных сумм помощи для ряда категорий граждан, приуроченной ко Дню Независимости Украины. Согласно постановлению правительства № 602, 24 августа дополнительная поддержка будет выплачена в соответствии с законами:

  • "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • "О жертвах нацистских преследований".

Пособие предусмотрено для граждан пожилого возраста, имеющих особый статус. В частности, на сумму в 650 грн смогут рассчитывать несколько категорий граждан. А именно:

  1. Родственники погибших или умерших ветеранов войны, погибших защитников;
  2. Супруги умерших граждан, имеющих инвалидность в связи с войной, которые не вступили в новый брак;
  3. Один из супругов умерших участников войны, не вступивший в повторный брак;
  4. Одинокие жены и мужья умерших участников боевых действий (УБД);
  5. Не вступившие в повторный брак жены и мужья жертв нацистских преследований, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам.

Кроме того, предусмотрены и другие суммы выплат. В частности, на 450 грн имеют право участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, дети остальных участников противодействия национал-социалистическому режиму.

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Претендовать на доплату в размере 1 000 грн смогут пенсионеры — участники боевых действий или пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, бывшие дети родителей, родившиеся в местах принудительного содержания.

Кроме того, пенсионеры, имеющие инвалидность в связи с войной и бывшие малолетними (до 14 лет) заключенными концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, если им был присвоен статус инвалидности (третьей группы) в связи с общим заболеванием, производственной травмой и по другим причинам, получат пособие в размере 2 700 грн. А также:

  • для второй группы — 2 900 грн;
  • для первой группы — 3 100 грн.

Кроме того, наибольшую выплату в размере 3 100 грн также начислят гражданам, имеющим особые заслуги перед страной.

Как будут выплачивать пособие пенсионерам

По информации Пенсионного фонда, пожилым людям помощь будет начислена автоматически вместе с основной пенсией. Однако возможность получения дополнительной выплаты необходимо заранее уточнить в ПФУ. Это нужно, поскольку при определенных обстоятельствах некоторым гражданам потребуется подать заявление на получение выплаты, предоставив:

  • через сервисный центр ПФУ или центр предоставления административных услуг по адресу проживания или фактического пребывания;
  • по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда;
  • через сайт электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В частности, в заявлении должны быть указаны:

  • реквизиты документов, удостоверяющих личность;
  • идентификационный код;
  • реквизиты удостоверения личности, подтверждающего право на доплаты;
  • номер банковского счета для выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане могут контролировать вопросы страхового стажа, начисления взносов в ПФУ, а также размер будущей пенсии. Это стало возможным благодаря электронным сервисам Пенсионного фонда. Для того чтобы получить доступ к информации, необходимо авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что делать неоформленным работникам, чтобы восстановить утраченный страховой стаж для пенсии. Как пояснили в Гоструда, государство дает возможность вернуть право за неучтенные годы в судебном порядке. В этом году проблема нелегальной занятости остается актуальной: работников по-прежнему незаконно лишают ряда государственных гарантий.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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