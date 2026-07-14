Пенсії в Україні: як і хто може отримати суму у 60% від суми зарплати

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, яким категоріям працівників держава гарантує нарахування пенсії у розмірі 60% від суми заробітної плати, тоді як для більшості громадян частка виплат не перевищує 30% доходу. Для права на особливий підхід у нарахуваннях необхідно дотриматися кількох умов.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Кому гарантують пенсію у 60% від суми доходу

Як пояснюють у Пенсійному фонді, на особливий підхід у розрахунку майбутньої пенсії в Україні можуть розраховувати громадяни, які працювали на державній службі. Відповідно до закону № 889 "Про держслужбу" від 10.12.2015, право на призначення відповідних виплат прописане у законі "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

У ПФУ зауважують, що пенсію держслужбовцям призначають з дати звернення громадянина, проте не раніше появи відповідного права, в розмірі 60% суми їхньої зарплати, куди входять всі види оплати праці, з якої були сплачені внески на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

Водночас, для тих громадян, які на момент оформлення пенсії вже не вважалися державними службовцями, нарахують виплату у розмірі зарплати чинного держслужбовця аналогічної посади та рангу за останнім місцем роботи на відповідній службі разом з усіма наявними видами оплати праці, з якої сплачені внески до ПФУ.

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У фонді нагадали, що тим держслужбовцям, які раніше оформили пенсію, її розмір визначали інакше. Частка становила 90% від заробітної плати. Таким чином, держслужбовці, які виходять на пенсію пізніше, отримують за законом за 30% менше від інших.

На яких умовах призначають пенсію держслужбовцям

Згідно з правилами, пенсія для державних службовців може призначатися, якщо на 1 травня 2016 року було дотримано таких показників:

Накопичили від 10 років страхового стажу на посадах відповідних категорій на держслужбі, визначених законом № 3723, та станом на вищезазначену дату обіймали посаду державного службовця; Є в наявності мінімум 20 років страхового стажу на посадах державної служби, незалежно від наявності роботи на вказану дату.

Призначають виплати за наявності страхового стажу, необхідного для надання пенсії за віком у мінімальному розмірі та необхідного стажу державної служби:

для чоловіків, вік яких перевищує 62 роки;

для жінок, які досягнули пенсійного віку за статтею 26 закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

Серед складових зарплати працівників держоргану, що пройшов класифікацію посад державної служби, є як сталі виплати, так і варіантивні. Йдеться про:

посадовий оклад;

надбавку за ранг державного службовця;

надбавку за вислугу років;

місячну/квартальну премію;

компенсацію за додаткове навантаження/компенсацію за вакантною посадою;

допомогу, що нараховують з наданням оплачуваної відпустки;

матеріальну допомогу на соціально-побутові питання;

інші доплати, що передбачені нормами українського законодавства.

Зокрема, розміри надбавок за ранг такі:

1 ранг — 1000 грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, хто отримає на 4 000 грн більше мінімальної пенсії у липні. Цього року посилена держпідтримка торкнулася рідних загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців під час захисту країни від агресії РФ. З березня для деяких категорій громадян гарантована сума сягнула 10 020 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, хто може оформити надбавку у 35% від рівня мінімальної пенсії у липні. Звернутися за призначенням відповідних виплат можуть громадяни, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною. Зокрема, на такі доплати мають право ті, хто здійснив геройський вчинок або мав визначні досягнення на трудовій ниві.