Снятие денег в кассе Ощадбанка — кому из клиентов грозит отказ

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" из-за особых внутренних правил лишены возможности получить средства с карточного счета в банковской кассе. О такой проблеме рассказал один из клиентов финучреждения.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где граждане могут оставлять отзывы о работе банков.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с выдачей средств в кассах Ощадбанка

Как отмечается, речь идет о ситуации, когда клиент, который является переселенцем из Донецкой области, столкнулся с проблемой невыдачи средств в одном из отделений в городе Днепр.

Мужчина обратился в офис банка из-за завершения срока действия банковской пластиковой карты, чтобы восстановить доступ к средствам на счете. В финучреждении отметили, что срок перевыпуска карты составит 14 дней. Гражданин хотел получить средства с заблокированной карты через кассу банка, однако ему отказали, поскольку он — из другого региона.

"Мы переселенцы из Донецкой области. Моему отцу 86 лет... Когда банковскую карту отца заблокировали, мы приехали в отделение банка на перезапуск карты. Нам сказали, что карты будут через две недели, деньги в кассе с паспортом отец снять не смог, ему отказали, ссылаясь на то, что он из другой области...", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Почему в Ощадбанке могут отказать в финансовых услугах

На портале отметили, что в Ощадбанке в каждой области есть своя база клиентов, к которой не имеют доступа работники отделений из других регионов.

"Например, сотрудникам отделений Ощадбанка в Киеве недоступна информация о клиентах Ощадбанка Львова и Львовской области", — говорится в пояснении.

Это произошло из-за того, что были переименованы областные филиалы в региональные представительства, переведя на единый МФО (межбанковский финансовый орган). Тогда перенумеровали счета клиентов, однако не объединили все региональные базы в единую клиентскую базу с доступом из всех регионов страны.

В связи с этим средства в другой области можно снять исключительно при наличии действующей банковской карты Ощадбанка.

Ранее мы писали, почему иногда Ощадбанк может списывать средства даже за некоторые выключенные в приложении сервисы. Оказывается, что для полноценного отключения смс-банкинга необходимо обращаться специально в отделение банка.

Также рассказывали, что в июле часть платежных карт Ощадбанк аннулировал. В финучреждении рассказали, что украинцы могут уточнить информацию о возможности замены карты в дистанционном режиме, позвонив по номеру контакт-центра.