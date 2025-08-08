Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Правила выдачи средств в кассе Ощадбанка — кому откажут

Правила выдачи средств в кассе Ощадбанка — кому откажут

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 06:01
Снятие денег в кассе Ощадбанка — кому из клиентов грозит отказ
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" из-за особых внутренних правил лишены возможности получить средства с карточного счета в банковской кассе. О такой проблеме рассказал один из клиентов финучреждения.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где граждане могут оставлять отзывы о работе банков.

Реклама
Читайте также:

Проблемы с выдачей средств в кассах Ощадбанка

Как отмечается, речь идет о ситуации, когда клиент, который является переселенцем из Донецкой области, столкнулся с проблемой невыдачи средств в одном из отделений в городе Днепр.

Мужчина обратился в офис банка из-за завершения срока действия банковской пластиковой карты, чтобы восстановить доступ к средствам на счете. В финучреждении отметили, что срок перевыпуска карты составит 14 дней. Гражданин хотел получить средства с заблокированной карты через кассу банка, однако ему отказали, поскольку он — из другого региона.

"Мы переселенцы из Донецкой области. Моему отцу 86 лет... Когда банковскую карту отца заблокировали, мы приехали в отделение банка на перезапуск карты. Нам сказали, что карты будут через две недели, деньги в кассе с паспортом отец снять не смог, ему отказали, ссылаясь на то, что он из другой области...", — говорится в обращении.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Минфин

Почему в Ощадбанке могут отказать в финансовых услугах

На портале отметили, что в Ощадбанке в каждой области есть своя база клиентов, к которой не имеют доступа работники отделений из других регионов.

"Например, сотрудникам отделений Ощадбанка в Киеве недоступна информация о клиентах Ощадбанка Львова и Львовской области", — говорится в пояснении.

Это произошло из-за того, что были переименованы областные филиалы в региональные представительства, переведя на единый МФО (межбанковский финансовый орган). Тогда перенумеровали счета клиентов, однако не объединили все региональные базы в единую клиентскую базу с доступом из всех регионов страны.

В связи с этим средства в другой области можно снять исключительно при наличии действующей банковской карты Ощадбанка.

Ранее мы писали, почему иногда Ощадбанк может списывать средства даже за некоторые выключенные в приложении сервисы. Оказывается, что для полноценного отключения смс-банкинга необходимо обращаться специально в отделение банка.

Также рассказывали, что в июле часть платежных карт Ощадбанк аннулировал. В финучреждении рассказали, что украинцы могут уточнить информацию о возможности замены карты в дистанционном режиме, позвонив по номеру контакт-центра.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации