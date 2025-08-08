Зняття грошей у касі Ощадбанку — кому з клієнтів загрожує відмова

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанк" через особливі внутрішні правила позбавлені можливості отримати кошти з карткового рахунку у банківській касі. Про таку проблему розповів один із клієнтів фінустанови.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де громадяни можуть залишати відгуки про роботу банків.

Проблеми з видачею коштів у касах Ощадбанку

Як зазначається, йдеться про ситуацію, коли клієнт, який є переселенцем з Донецької області, зіткнувся з проблемою невидачі коштів в одному з відділень у місті Дніпро.

Чоловік звернувся до офісу банку через завершення терміну дії банківської пластикової карти, щоб відновити доступ до коштів на рахунку. У фінустанові зазначили, що термін перевипуску картки становитиме 14 днів. Громадянин хотів отримати кошти з заблокованої картки через касу банку, однак йому відмовили, оскільки він — з іншого регіону.

"Ми переселенці з Донецької області. Моєму батькові 86 років... Коли банківську картку батька заблокували, ми приїхали до відділення банку на перезапуск картки. Нам сказали, що картки будуть через два тижні, гроші в касі з паспортом батько зняти не зміг, йому відмовили, посилаючись на те, що він з іншої області...", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому в Ощадбанку можуть відмовити у фінансових послугах

На порталі зазначили, що в Ощадбанку у кожній області є своя база клієнтів, до якої не мають доступу працівники відділень з інших регіонів.

"Наприклад, співробітникам відділень Ощадбанку в Києві недоступна інформація про клієнтів Ощадбанку Львова та Львівської області", — йдеться у поясненні.

Це сталося через те, що були перейменовані обласні філії в регіональні представництва, перевівши на єдиний МФО (міжбанківський фінансовий орган). Тоді перенумерували рахунки клієнтів, однак не об'єднали всі регіональні бази в єдину клієнтську базу з доступом з усіх регіонів країни.

У зв'язку з цим кошти в іншій області можна зняти виключно за наявності чинної банківської картки Ощадбанку.

Раніше ми писали, чому іноді Ощадбанк може списувати кошти навіть за деякі вимкнені у застосунку сервіси. Виявляється, що для повноцінного відключення смс-банкінгу необхідно звертатися спеціально до відділення банку.

Також розповідали, що в липні частину платіжних карт Ощадбанк анулював. У фінустанові розповіли, що українці можуть уточнити інформацію щодо можливості заміни картки в дистанційному режимі, зателефонувавши за номером контакт-центру.