Можливість перевипуску старих карт Ощадбанку дистанційно — як перевірити

Перевипуск карти Ощадбанку дистанційно — що треба знати
З липня 2025 року деякі старі платіжні пластикові карти державного "Ощадбанку" було анульовано. У фінустанові нагадали правила перевипуску та як перевірити можливість заміни карт дистанційно.
Про це розповіли представники Ощадбанку у соцмережі Facebook.
Як перевірити можливість заміни карт Ощадбанку дистанційно
На сторінці банку у соцмережі деякі клієнти просять пояснити, в яких відділеннях можна здійснити заміну карт, в яких завершився термін дії.
"У мене завершився термін дії пенсійної картки, треба отримувати нову. Спочатку отримувала картку у Дніпрі, але зараз проживаю в іншому місці в Україні. Чи можна отримати (перевипустити) нову пенсійну картку у будь-якому найближчому відділенні, чи доведеться їхати до Дніпра?", — йдеться у зверненні.
За інформацією співробітника головного офісу Ощадбанку, обмежень щодо перевипуску карт у відділеннях немає. Послуга із заміни не прив'язана до місця, де її було оформлено. Тобто, такий сервіс доступний у будь-якому відділенні банку.
Громадяни можуть уточнити інформацію що можливості перевипуску картки дистанційно за номером контакт-центру банку.
"Перевипустити картку можна, звернувшись до будь-якого відділення банку. Також ви можете зателефонувати з фінансового номеру до контакт-центру 0800210800, та консультант перевірить можливість перевипуску картки дистанційно", — пояснив представник банку.
Звернутися з відповідним питанням до відділення банку можна у зручний для себе час, взявши паспорт та стару картку. Процедура заміни є безплатною, якщо упродовж року видано до шести одиниць.
Які картки Ощадбанку було анульовано
За даними банку, у зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів було продовжено термін дії більшості платіжних карток до 31 грудня 2025 року без необхідності заміни пластику. Таке продовження відбулось автоматично.
З липня закрили такі карти:
- термін дії добіг кінця упродовж лютого 2022-го — березня 2025 року та за якими у січні-лютому 2025 року (включно) було здійснено мінімум одну операцію в касах, банкоматах, терміналах;
- термін дії закінчився у лютому 2022-го — березні 2025-го, а на рахунку немає коштів і не було операцій картою за останні шість місяців.
Раніше ми писали, чи передбачене стягнення коштів під час актуалізації даних в Ощадбанку. Одна з клієнток розповіла про фінансову проблему, яка виникла під час здійснення спроби осучаснити інформацію.
Також ми розповідали, що українців можуть спіткати труднощі в бажанні зняти великі суми коштів через банкомати Ощадбанку. Клієнтам радять одразу йти у касу відділення банку.
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