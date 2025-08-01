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Головна Фінанси Перевипуск карти Ощадбанку дистанційно — що треба знати

Перевипуск карти Ощадбанку дистанційно — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 06:01
Можливість перевипуску старих карт Ощадбанку дистанційно — як перевірити
Банківська карта в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З липня 2025 року деякі старі платіжні пластикові карти державного "Ощадбанку" було анульовано. У фінустанові нагадали правила перевипуску та як перевірити можливість заміни карт дистанційно. 

Про це розповіли представники Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як перевірити можливість заміни карт Ощадбанку дистанційно 

На сторінці банку у соцмережі деякі клієнти просять пояснити, в яких відділеннях можна здійснити заміну карт, в яких завершився термін дії.

"У мене завершився термін дії пенсійної картки, треба отримувати нову. Спочатку отримувала картку у Дніпрі, але зараз проживаю в іншому місці в Україні. Чи можна отримати (перевипустити) нову пенсійну картку у будь-якому найближчому відділенні, чи доведеться їхати до Дніпра?", — йдеться у зверненні.

За інформацією співробітника головного офісу Ощадбанку, обмежень щодо перевипуску карт у відділеннях немає. Послуга із заміни не прив'язана до місця, де її було оформлено. Тобто, такий сервіс доступний у будь-якому відділенні банку. 

Громадяни можуть уточнити інформацію що можливості перевипуску картки дистанційно за номером контакт-центру банку.

"Перевипустити картку можна, звернувшись до будь-якого відділення банку. Також ви можете зателефонувати з фінансового номеру до контакт-центру 0800210800, та консультант перевірить можливість перевипуску картки дистанційно", — пояснив представник банку.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Звернутися з відповідним питанням до відділення банку можна у зручний для себе час, взявши паспорт та стару картку. Процедура заміни є безплатною, якщо упродовж року видано до шести одиниць. 

Які картки Ощадбанку було анульовано

За даними банку, у зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів було продовжено термін дії більшості платіжних карток до 31 грудня 2025 року без необхідності заміни пластику. Таке продовження відбулось автоматично. 

З липня закрили такі карти:

  • термін дії добіг кінця упродовж лютого 2022-го — березня 2025 року та за якими у січні-лютому 2025 року (включно) було здійснено мінімум одну операцію в касах, банкоматах, терміналах;
  • термін дії закінчився у лютому 2022-го — березні 2025-го, а на рахунку немає коштів і не було операцій картою за останні шість місяців.

Раніше ми писали, чи передбачене стягнення коштів під час актуалізації даних в Ощадбанку. Одна з клієнток розповіла про фінансову проблему, яка виникла під час здійснення спроби осучаснити інформацію

Також ми розповідали, що українців можуть спіткати труднощі в бажанні зняти великі суми коштів через банкомати Ощадбанку. Клієнтам радять одразу йти у касу відділення банку.

Ощадбанк банки банківські карти гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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