В Ощадбанку пояснили, чому можуть списувати комісію за вимкнені послуги

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, чому можуть списувати гроші навіть за деякі відключені послуги. Про проблему стягнення плати за вимкнений смс-банкінг, що дає можливість відстежувати стан рахунків, розповів один із клієнтів.

Таке повідомлення з'явилося на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

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Списання коштів за вимкнений смс-банкінг в Ощадбанку

Як повідомив громадянин, він змінив смартфон, а тому довелося встановити знову застосунок Ощадбанку. Чоловік випадково підключив платний сервіс смс-інформування, який насправді необов'язковий і можна обійтися без нього. Знаючи це, він скористався такою можливістю та одразу ж вимкнув.

Проте через місяць банк автоматично списав плату за смс-інформування.

"Я купив новий телефон і налаштовував у ньому застосунок Ощадбанку. Випадково натиснув кнопку смс-інформування і відразу скасував його. Яке ж було моє здивування, коли наприкінці місяця у мене списали 25 грн за смс-інформування!", — розповів клієнт.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Пояснення Ощадбанку щодо плати вимкненої послуги

Громадянин повідомив, що зателефонував на гарячу лінію банку та пояснив ситуацію, що послуга була увімкнена о 10:44, а вимкнена о 10:45. Нею він не користувався, смс не надходили, проте все одно автоматично були списані гроші.

За інформацією фінустанови, послуга смс-банкінг дає змогу власникам платіжних карт банку отримувати на телефон миттєві смс-повідомлення з інформацією про операції за рахунком.

Клієнти дійсно можуть вимкнути послугу у застосунку "Ощад24", а замість неї підключити пуш-повідомлення у месенджерах Telegram чи Viber.

Проте громадяни можуть мати проблеми з вимкненням такої послуги. У разі виникнення помилок під час відповідної процедури може надалі відбуватися автоматичне стягнення плати.

Гарантовано деактивувати сервіси рекомендують:

звернувшись до фахівців офісу Ощадбанку;

подавши спеціальну заяву.

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